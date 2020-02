Dobio čak 72.000 kuna kazne radi vožnje: 'Loša mi je karma'

Na vratima kuće Zorana V. (34) u Daruvaru u petak smo se "sudarili" s poštarom koji mu je je trenutak ranije uručio nepravomoćnu presudu Općinskog suda iz Bjelovara. Vukelić je tako postao najstrože kažnjen čovjek u državi zbog prekršaja u prometu.

Sudac ga je kaznio s 20.000 kuna jer je vozio bez položenog vozačkog. Vozio je auto koji je prodao drugome i za to dobio 2000 kuna, a 50.000 kuna kazne odnosilo se na auto bez registracije i osiguranja.

Vukelić nam je rekao da najvjerojatnije ne bude pisao žalbu jer je doista to i učinio.

- Taj dan je bilo jako hladno, a ja sam bolestan i u mirovini jer sam invalid 68 posto. Kao variocu mi je oštećen vid, tako da ne mogu proći vozački ispit. Pluća su mi uništena, a teško se krećem zbog toga što mi je skočni zglob krivo zarastao. Otišao sam do prijatelja kojih 200-tinjak metara dalje i kad sam se vratio pred kuću bilo je skoro 21 sat. Ugasio sam motor automobila kad su stigli policajci. Pitali su me jesam li maloprije vozio. Kako da im kažem da nisam kad su me vidjeli - govori nam čovjek koji je zasjeo na sam vrh osoba koje su u Hrvatskoj osuđene na najveću novčanu kaznu zbog prometa.

Invalidska mu je mirovina 600 kuna, i da nema pomoći od majke vjerojatno bi umro od gladi. Ovo mu je druga kazna u tri godine. Na stolu pokraj ove nepravomoćne stoji sudska presuda na 17.000 kuna kazne koju nije platio i ide u zatvor. U razgovoru nam je u pola glasa kazao kako ga jedino boli što pred zakonom nemaju svi isti tretman.

Vukelić kaže da se on vozio iz nužne potrebe, a sam auto je i prodao. Dodao je kako nikada nije obijesno vozio, no da je svjestan da je ugrozio druge u prometu.

Na rastanku nam je pružio ruku i rekao:

- Što ćete kad mi je loša karma.