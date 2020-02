Auti u Hrvatskoj postali mlađi, ali još smo daleko od zapada

Prosječna starost svih osobnih automobila u Hrvatskoj je 12,56 godina, pokazuju to najnovije statistike Centra za vozila Hrvatske. Ne zvuči dobro, no uzmemo li u obzir da je prije dvije godine ta starost bila gotovo 13 godina i da već dvije godine prosječna starost automobila pada ima itekako razloga za optimizam. Najnovije automobile vozili smo 2007. godine, a onda je kriza srozala standard građana i gotovo uništila tržište novih automobila te je prosječna starost automobila počela rasti.

Foto: Centar za vozila Hrvatske

Posljednjih godina tržište novih auta se dosta oporavilo, prošle je godine prema podacima registrirano 62.938 novih vozila. Tome treba dodati i 84.913 rabljenih automobila koji su stigli iz drugih država europske unije. I oni malo poboljšavaju statistiku jer više u pravilu kupci u inozemstvu ne traže jako stare već se više orijentiraju na one starosti do deset godina što smanjuje prosjek starosti.

Foto: Filip Kos/PIXSELL

“Mlađi” automobili na cestama nisu samo stvar komfora i prestiža kupaca. Od njih svi imaju korist jer imaju pozitivan učinak na sigurnost prometa i zaštitu okoliša. Na primjer, automobil proizveden prije 13 godina prema današnjim sigurnosnim standardima na Euro NCAP testiranju bi dobio od ni jedne do maksimalno jednu zvjezdicu. Automobil star šest godina prošao bi s dvije do četiri zvjezdice što znači nekoliko puta veće izglede za preživljavanje u kritičnim situacijama ili sudarima. Također automobil proizveden prije 13 godina u okoliš izbacuje dva do tri puta više štetnih tvari,a dizeli i pet puta više čestica čađe u odnosu na aute stare šest godina.

Foto: Borna Filić/PIXSELL

Hrvatska po prosječnoj starosti auta nije među najgorima u Europi no lošija je od prosjeka. Prosječna starost automobila u Europi trenutno je 11,1 godina,a od država od nas mlađe aute između ostalih imaju sve države EU zapadnije od nas izuzev Portugala, dok sve članice EU istočnije od nas imaju u prosjeku starije aute. Dakle tu smo bolji i od Češke, Poljske, Slovačke i baltičkih država što i nije tako loše.