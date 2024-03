Dobio djelomičnu uvjetnu kaznu za 6 uboda nožem: 'Ošamario me, te me dvaput htio udariti'

Vijeće je nakon detaljnog proučavanja svih dokaza, osobito snimke nadzorne kamere ispred kluba koja je snimila događaj zaključilo da ste ostvarili bitna obilježja kaznenog djela pokušaja ubojstva, no i da se radi o neizravnoj namjeri, a ne izravnoj kako je smatralo tužiteljstvo, kazala je predsjednica sudskog vijeća Županijskog suda u Velikoj Gorici Nataša Brleković nakon što je Melvinu A. (45) nepravomoćno izrekla dvije godine i deset mjeseci zatvora za pokušaj ubojstva.

Ta je kazna preinačena u djelomičnu uvjetnu kaznu što znači da će Melvin morati izdržati jednu godinu i četiri mjeseca dok je ostatak od jedne godine i šest mjeseci uvjetno na četiri godine. U tu kaznu uračunati će mu se vrijeme provedeno u istražnom zatvoru od 15. lipnja 2022. do 28. travnja 2023., a izrečena mu je i sigurnosna mjera obveznog liječenja od alkoholizma koje može trajati najdulje tri godine. Oslobođen je i plaćanja troškova postupka.

Teretili su ga da je 15. lipnja 2022. oko 3 sata u Hribarovom prilazu u Zagrebu nakon što se u automat klubu posvađao s žrtvom H. R. T. pozvao ga da izađu van. Žrtva je izašla i dok je prilazila Melvinu, on je izvadio preklopni nožić duljine oštrice osam centimetara kojim mu je zadao najmanje šest uboda u leđa. Žrtva ga je uspjela srušiti na pod, te ga je Melvin ubo nekoliko puta i dok su se hrvali na tlu. Daljnji sukob spriječili su gosti koji su izašli iz kluba, oteli mu nož, nakon čega su premlatili Melvina.

Na sudu je tvrdio da nije kriv. Ispričao je da je u automat klub već došao pod utjecajem alkohola oko 1 sat te je i tamo popio jednu ili dvije pive.

- Igrao sam na poker automatima, a potom otišao do stola za rulet te s nikime nisam ulazio u sukob. Oštećeni je počeo na mene vikati i prijetiti mi, a ja nisam razumio zbog čega osim što sam možda bio malo veseliji jer ni na koji način nisam ometao goste. Govorio je da će me išamarati, a ja sam ga pitao jesam li mu ja nešto kriv i je li on tamo možda izbacivač. On me u jednom trenutku pozvao da dođem i ja sam došao i, kao što se vidi na snimci, nastavio je vikati na mene. Tad me ošamario, a ja sam mu vratio zbog čega mu je ispala kapa - branio se na sudu Melvin.

U tom trenutku zaposlenica ga je krenula tjerati van prijeteći da će zvati policiju pa je on uzeo svoje stvari i izašao.

- Moguće da sam mu pokazao rukom da i on izađe, ali se toga ne sjećam. Iza mene je izašao i svjedok A., što se isto vidi na snimci, i govorio mi da se smirim. Tad je iz kluba izašao i oštećeni, koji je krenuo prema meni i zamahnuo na mene desnom rukom. Kako je A. stajao između nas, nije me uspio udariti nakon čega je zamahnuo prema meni lijevom rukom. U džepu trenirke imao sam preklopni nož, koji sam izvadio u namjeri da ga zastrašim. Svakako ga nisam mislio usmrtiti jer nisam ciljao trbuh, srce ili vrat. Ja sam se uplašio jer je njih bilo više. Dok smo obojica bili na podu, njegovi dečki uzeli su mi nož. Jedan me udario šakom i nokautirao, a nastavili su me cipelariti nogama u glavu i dok sam bio u nesvijesti - ispričao je optuženi. Nekako je uspio doći kući gdje je stigla hitna pomoć.

- Žao mi je zbog toga što sam učinio te se želim ispričati oštećenom. Nisam trebao tamo ni biti. Kasnije sam preko nekih drugih ljudi čuo da mi oštećeni prijeti, odnosno govori kako nije sve gotovo, što nisam prijavio policiji - kazao je i dodao da smatra da se ne radi o pokušaju ubojstva, a ako sud ocijeni da je riječ o nekom drugom kaznenom djelu, spreman je prihvatiti bilo koju kaznu koju mu odrede.

Obrazlažući visinu kazne sutkinja je kazala kako su olakotnim cijenili njegovu smanjenu ubrojivost u vrijeme događaja, kao i činjenicu da dosad nije osuđivan. Ipak, kažnjavan je prekršajno što je uzeto kao otegotna okolnost.

- Sa snimke je vidljivo da su Vam za ubadanje bili dostupni i drugi, vitalni dijelovi tijela, iz čega proizlazi da izravne namjere za usmrćenje nije bilo, no morali ste biti svjesni da i ubadanje s leđa u dijelove koje ste ubadali može rezultirati smrtnim ishodom, koji je izbjegnut, kako je kazao vještak, jer ubod nije bio u tom smjeru. Smatramo da je navedena kazna prikladna s obzirom na sve okolnosti te da će utjecati Vas, kao i na druge da ne čine takva kaznena djela - pojasnila je sutkinja.

Branitelj optuženoga Mario Medak smatra da se u ovom konkretnom slučaju ne radi o kaznenom djelu pokušaju ubojstva već o tjelesnoj ozljedi (ranije nazivanoj lakša tjelesna ozljeda) kako je to utvrdio vještak.

- Smatram da je moj branjenik trebao biti osuđen za kazneno djelo koje je počinio, a to je tjelesna ozljeda, eventualno se može raditi o pokušaju nanošenja teških tjelesnih ozljeda pa ćemo, s obzirom na ovakvu presudu, naš stav morati dodatno obrazložiti u žalbi - kazao je Medak.