Dobio doživotnu kaznu: 'Ubio sam je, ali toga se ne sjećam'

Krivi ste za ubojstvo po članku 75 Kaznenog zakona Republike Austrije i izričem vam kaznu doživotnog zatvora. Osim toga, Republici Austriji morat ćete platiti troškove ovog suđenja te troškove zbog smrti vaše supruge. Nismo vam našli nikakve olakšavajuće okolnosti. A otežavajuće su te da se vi ničega niste mogli sjetiti, kao i svjedočenje vaše kćeri. Nema nijedne olakšavajuće okolnosti zbog koje vas ne bismo osudili na doživotnu kaznu zatvora, završila je sutkinja Katrin Piesinger suđenje Draganu Katani, 45-godišnjaku iz Kloštar Ivanića, prenosi Jutarnji list.

Dragan Katana (45), Hrvat koji je u austrijskom Bad Schallerbachu koji je u ožujku prošle godine nožem na smrt izbo svoju ženu Sarajku (46), po dolasku policije odmah je sve priznao i nije se opirao uhićenju.

Par se bio razvodio i postupak je bio u tijeku pred sudom u Ivanić Gradu, a razvod je zatražio upravo on. Njihovo dvoje djece od 13 i 18 godina sada su ostali i bez majke koja je prije godinu dana otišla raditi u Austriju.

Osuđen je na doživotnu kaznu zatvora, a cijelo je vrijeme suđenja govorio da se smatra samo djelomično krivim.

- Smatram se djelomično krivim jer ja to nisam planirao, ja to ne bih učinio radi svoje djece… - odgovorio je Dragan Katana sutkinji Piesinger.

'Prije nije bilo nasilja, jednom sam je samo odgurnuo'

Sutkinja je imala izjave koje su navodile kako je osuđeni Katana svoju suprugu tukao laptopom i redovito šamarao, ali sve je te navode osuđeni negirao.

- Nije istina. Ja sam svoju ženu volio svom dušom svojom, ja sam htio da živimo zajedno kao što smo i živjeli prije nego što je ona otišla u Austriju. Ja sam bio povrijeđen jer ona nije četiri mjeseca dolazila kući. I ona je htjela da živimo zajedno, pa nije htjela, tako, pa sam ja onda zato što sam bio povrijeđen predao zahtjev za razvod, ali ja sam ga mogao i povući - opisivao je Katana svoje odnose sa suprugom Sarajkom.

Supruga je otišla u Austriju gdje je sa djecom htjela započeti novi život. No, njezin se bivši muž s tim nije mogao pomiriti te je u nekoliko navrata dolazio u Austriju i tražio je, dok ga je ona molila da joj se javi prije dolaska. Nije poslušao, već ju je jedne večeri presreo kad se vraćala s posla s kolegom Damirom koji živi nedaleko nje. Tada su Sarajka i Damir otišli do njenog stana.

- Kad smo se ujutro probudili, rekla mi je da ima novog dečka i da više ne dolazim. A ja sam samo želio da i dalje živimo lijepo kao što smo živjeli i prije - govorio je Katana plačući i dodao kako se dalje više ničega ne sjeća.

No, sutkinja je istaknula kako je policajcima predao nož kojim je ubio suprugu i sve priznao. Svoje je priznanje ponovio i na sudu, ali sad se toga više nije sjećao.

'To je nož kojim sam je ubio, ali ne sjećam se...'

- Jesam, ali ne mogu se sjetiti. Nisam ja to planirao, nikad ja to ne bih učinio i zbog svoje djece, ali to kad mi je rekla da ima novog dečka - objašnjavao je Katana plačući i jecajući.

Sutkinja je nastavila s postavljanjem pitanja i iznošenjem činjenica i svjedočenja prema kojima je Katana bio iznimno ljubomoran čovjek. Ni s roditeljima nije bio u najboljim odnosima, a oni su izjavili kako je njihov otac bio agresivan kad ga je netko naljutio. No, on je sve negirao. Ni kćer nije imala bolje riječi.

- Vaša kći je izjavila da ste šamarali svoju suprugu, tukli je. Vi tvrdite da je odnos između vas i kćeri bio dobar. Pa zašto bi onda vaša kći izjavljivala to protiv vas? - upitala ga je sutkinja, a on je samo kratko odvratio

- Ne znam.

Kasnije je svjedočila i Sarajkina sestra Anica Martinović, a rasprava je sa stankama trajala nešto više od sedam sati. Prije izricanja presude, Katana je imao potrebu reći još par riječi.

- Kajem se. Žao mi je! - završio je osuđeni.

No, sutkinja je svoju presudu znala i prije pokajanja. Osuđen je na doživotnu kaznu zatvora koju će služiti u Austriji potvrdi li to vrhovni sud.