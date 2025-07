Dobio doživotnu kaznu zatvora: Prijavili otmicu bebe, a policija pronašla tijelo u očevoj torbi

Christopher McNabb i njegova partnerica Courtney Marie Bell još su 2017. godine prijavili nestanak svoje 15 dana stare kćeri u Georgiji (SAD), a policija je vrlo brzo pronašla tijelo bebe u obližnjoj šumi. Oboje su tvrdili da je beba oteta. Policija je u šumi pronašla bebu umotanu u očevu majicu i skrivenu u njegovoj torbi, a obdukcijom se pokazalo da je beba umrla od udarca u glavu. Tijekom istrage, saznali su i da je par u to vrijeme konzumirao drogu, piše Mirror.

Godine 2019. utvrdili su da je bebu pretukao i ostavio otac, iako je cijelo vrijeme to poricao.

- Kriva sam jer sam uzimala droge, ali ovo nikad nisam očekivala. To je moja beba. Išla sam je uspavati, probudila sam se i nije je bilo, rekla je Courtney.

Tijekom izricanja presude muškarac je nastavio tvrditi da je nevin i da to ne bi učinio.

- Jednostavno ne razumijem kako nekoga smatrate krivim za nešto što je učinio 15 dana staroj bebi, jer nije bilo nikakvih dokaza koji bi potvrdili da sam ja stavio ruke na tu djecu. Kao dijete su me tukli i ne vjerujem u to. Nikad to ne bih učinio, rekao je.

- Onome tko je to učinio trebalo bi odrediti maksimalnu kaznu zatvora, tim je riječima sebi presudio otac.

Sud mu je izrekao doživotni zatvor, bez mogućnosti uvjetnog dopusta, a danas se nalazi se u zatvoru u Georgiji.

Majka djeteta prvo je trebala biti osuđena na 30 godina, a zatim su smanjili na 15 godina zatvora. Godine 2023. sud je rekao kako nema dovoljno dokaza koji bi upućivali na to da je žena kriva za ubojstvo, ali da je smrt djelomično posljedica nemara.