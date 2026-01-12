Kako je Benčić kupila stan od 115 kvadrata za 304.000 eura? Ovako je vlasnik spustio cijenu

Nakon što su 24sata ekskluzivno objavila da su Sandra Benčić i suprug kupili stan u centru Zagreba, vijest su prenijeli i drugi mediji, a povela se i ozbiljna rasprava o cijeni. Trosobni stan u blizini Branimirove tržnice i Tvornice kulture su supružnici prema ugovoru, platili 304.000 eura. Kako stan ima 115,7 četvornih metara, to daje prosječnu cijenu po četvornom metru od 2630 eura po kvadratu.

Dosta političkih protivnika čelnice Možemo nas je kontaktiralo tvrdeći da je nemoguće dobiti takvu cijenu iako nisu imali dokaze za suprotno. Zastupnica u Gradskoj Skupštini Dina Dogan je čak objavila "hipotetsku priču" koja sugerira da je dio novca vjerojatno isplaćen na ruke kako bi se izbjeglo plaćanje poreza na promet nekretnina i da bi sve trebala provjeriti Porezna uprava. Nije spomenula da je to uradila Benčić ali je linkala naš članak uz svoje hipotetsko razmatranje.

Benčić nam je odmah objasnila financijsku konstrukciju kojom su kupili stan i objasnila da su tražili nekretninu jer su bili 10 godina u podstanarstvu, a najam je lani trebao narasti na 800 eura, što su smatrali neisplativim. U centru su tražili stan kako dva sina ne bi mijenjali školu i kvart u kojem imaju prijatelje. Cijena od 304.000 eura je isplaćena u omjeru: 270.000 eura kredit, što se vidi i u zemljišnim knjigama. Benčić nam je tada rekla da su i suprugovi roditelji darovali 70-ak tisuća eura. Od toga je doplaćena razlika cijene, ali plaćen i porez na promet nekretnina nešto više od 9000 eura, te su na rekonstrukciju kuhinje i kupaone potrošili dodatnih 26.000 eura. Detalje možete pročitati OVDJE.

Cijena od 304.000 eura jeste neobična, ali prema dodatnim dokumentima koje smo dobili, pregovori o kupnji su počeli još prije godinu dana. Vlasnica(podaci poznati redakciji) je imala oglašen stan po cijeni od 318.000 eura u zgradi koja je izgrađena prije II. Svjetskog rata i nije obnavljana niti ranije niti nakon potresa. U opisu je stajalo i da je stan ima dodatna dva spremišta od ukupno 16 kvadrata koja su u izvanknjižnom vlasništvu. Kako spremišta nisu upisana u zemljišnu knjigu, zato ih nismo vidjeli pri pisanju prvog teksta, ali je jasno da su oni dodatna prednost stana.

Stan je prodavan preko agencije i pregovori su išli preko agentice koja je prodavala nekretninu. Benčić i suprug su prvo pokušali spustiti cijenu za 28.000 eura. Ponudili su vlasnici cijenu od 290.000 eura. Vlasnica nije pristala, a u svom odgovoru se vidi da su vijećali i u obitelji oko ponude. Nakon toga, vlasnica daje kontraponudu - 304.000 eura. Cijena od 304.000 eura je točno "na pola puta" od tražene cijene i ponude koju su dali Benčić i suprug. Niža je 14.000 eura od tražene, a 14.000 eura je više od ponude koju su dali kupci.

Kredit od 270.000 eura je Benčić ugovorila u ožujku prošle godine, a kamata je 3,35 posto i rok otplate 20 godina. To znači da će joj rata biti 1486 eura mjesečno, a uz to ima i stari kredit za kupnju malog stana od 39 kvadrata. Taj stan Benčić sad iznajmljuje za 515 eura mjesečno.