Drama u hotelu Porin u Novom Zagrebu: Ruskinja je dildom od 30 centimetara tukla zaštitara

Dvoje stranaca, 38-godišnja Ruskinja V.A. i 32-godišnji A.S. uhićeni su na Božić u Prihvatilištu za međunarodne tražitelje azila Porin u Zagrebu zbog narušavanja javnog reda i mira, piše Jutarnji list.

Žena je vikala na zaštitare, vrijeđala ih i omalovažavala. Zatim je iz torbe izvadila umjetno spolovilo s kojim je tukla zaštitare. Nije se zaustavila na tome, divljala je i na parkiralištu, a zatim i kod recepcije azila gdje je rukama udara po pultu.

Sve je to mobitelom snimao A.S., tražitelj azila, unatoč upozorenju da je snimanje zabranjeno. Uz to je i vrijeđao zaštitare. Policija je uhitila dvoje stranaca, a zbog kršenja javnog reda i mira Božić i Štefanje proveli su u policijskoj postaji.

Sud ih je kaznio s 30 dana uvjetnog zatvora s jednogodišnjim rokom provjeravanja.. Uz to, sud je naredio policiji da uhićenom muškarcu vrati mobitel, ali ženi su trajno oduzeli umjetno spolovilo.