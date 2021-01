Tko će kome, ako ne svoj svome. To najbolje znaju Tomislav i Dejan, dvojica Petrinjaca koji su unatoč vlastitim nedaćama od prvog dana u svakom trenutku rade sve kako bi olakšali život svojim sugrađanima.

Za njih gotovo svaki dan pripremaju tople obroke, a pomažu im još na niz različitih načina, koliko god to mogu. Mnogi, gotovo svi, zovu ih dobre duše razrušenog grada.

- Gotovo odmah nakon razornog potresa koji je moj rodni grad gotovo sravnio sa zemljom, dobri prijatelji iz Pule su stigli su s mehanizacijom kako bi se odmah smo svi zajedno primili posla. U takvoj situaciji, čovjek ne zna što bi prvo, kako bi prvo mogao pomoći. Odlučili smo prvo iz pekare Edi izvući što više kruha koje smo zatim dijelili svima, no s obzirom da je sve bilo u ruševinama, uspjeli smo strojevima raščistiti prilaz do tamo – priča nam Tomislav pa nastavlja.

- Iz JVP Petrinja, zamolili su nas, ako možemo, da otvorimo kuhinju naše Pizzerije Ema kako bi smo spravljali tople obroke i za sve vatrogasce koji će pristizati iz svih krajeva Hrvatske. I tako je sve počelo – kaže Tomislav.

I mi smo bili prestrašeni ali nismo smjeli odustati

Istog trena se krenulo s riječi na djela. Pizzerija koju drži zajedno s kolegom Dejanom Lisjakom, nakon potresa je ostala bez struje i vode, ali to vrijednu ekipu nije moglo zaustaviti.

Dosjetili su se da, s obzirom na cijelu situaciju, spravljaju jelo na vanjskom roštilju. Tako su odmah prvi dan, u dvorištu pizzerije spravili oko stotinjak kilograma mesa za sve volontere i sugrađane. Kada je najviše trebalo, nahranili su na stotine prestrašenih i gladnih ljudi.

- Nije bilo lako, prvih dana potresi su stalno tresli naš grad i okolicu. Ljudi su bili prestrašeni, i mi smo bili prestrašeni, ali nismo smjeli odustati – priča nam Tomislav.

Kada se struja vratila, ubrzo su osposobili kuhinju i počeli s pripremom toplih obroka s kojima do danas nisu stali, a prema riječima Tomislava, kuhat će sve do proljeća pa i nadalje, ako za to bude potrebe, ali i donacija.

U prosjeku ovdje se isporuči gotovo 600-tinjak toplih obroka koja se potom dostavljaju policajcima, vatrogascima, HGSS-ovcima i ostalim Petrinjcima koji si ga nemaju više gdje skuhati.

Iznad pizzerije, u sklopu Nogometnog kluba Mladost iz Petrinje, uredili su i spavaonicu u kojoj je prvi dan spavalo čak dvanaest volontera. Neki od njih su i dan danas ovdje.

- Morali smo negdje smjestiti naše prijatelje iz Pule i okolnih mjesta koji su se doslovce rastrčali po gradu pomažući drugim ljudima – priča nam Tomislav pa nastavlja.

- Svi naši kuhari kojima je, kao i nama, oštećena kuća u većoj ili manjoj mjeri, odmah su drugi dan kuhati za ljude u potrebi. Neki od našeg osoblja od potresa žive u kontenjerima, u garažama, kamp kućicama… Ali svakog dana dolaze ovdje valjda ih vuče srce. Pomagali su im i ostali kuhari iz svih krajeva Hrvatske koji su se izmjenjivali - kaže.

'Sve svoje rezerve smo potrošili'

Spremanje obroka nije samo jedini posao koji radi ova grupa radišnih ljudi. Kako je Tomislav radio neko vrijeme u Njemačkoj, ubrzo su i odande počele stizati razne donacije. Iz Grundvalda je u subotu stiglo 30-tak plinskih grijalica i gotovo isti broj električnih kuhala za obitelji kojima je to prijeko potrebno.

- Trebaju nam plinske boce kako bi kompletirali pošiljku iz Njemačke i podijelili onima kojima je to najpotrebnije. Isto tako nam je u ovom trenutku potrebno i gorivo za vlastita vozila kojima dostavljamo hranu. Doslovce smo sve svoje rezerve potrošili, jer sve radimo besplatno - kaže nam dvojac velikog srca.

Između mnogih volontera koji „prolaze“ kroz kuhinju pizzerije, zatekli smo i Snježanu Marijan, koja je inače zaposlena kao kuharica u Osnovoj školi Dragutina Tadijanovića.

- Škola ne radi jer je stradala u potresu i ima žutu naljepnicu. Došla sam kod Tomislava jer ga poznajem otprije i pitala ga mogu li im biti od pomoći. Dečki, kao i njegovi zaposleni, su mene i druge volontere sjajno prihvatili. Zato nastojimo kroz stotine pripremljenih obroka svaki dan, omogućiti sugrađanima da nešto toplo pojedu – kazala nam je Snježana, koja je kod kuće ostavila dvoje djece da bi kuhala za svoje Petrinjce.