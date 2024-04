Dobre plaće, jeftin ručak i beneficije: Ovih smo 151 novih zastupnika birali za sabor...

Na parlamentarnim izborima izabran je novi 151 zastupnik. Uskoro bi trebali sjesti u klupe, ali tamo se, naravno, neće naći svi. Neki su osvojili mandate, ali ne planiraju biti dio Sabora. Dio gradonačelnika, neki europarlamentarci, a i oni koji će poslati ministri obnašat će te funkcije, a u parlament poslati svoje zamjene.

No prvo moraju pristegnuti, a onda ih čeka dobra plaća, brojne beneficije, ali i novo mjesto rada.

Plaća zastupnika iznosi najmanje 2000 eura, no ona ovisi među ostalim o stažu i uzdržavanim članovima. Uz plaću zastupnici mjesečno mogu računati na 199 eura paušala, koji se isplaćuje za “povećane materijalne troškove u obnašanju dužnosti”. Paušal može biti umanjen jedino ako neopravdano izostanu sa sjednice Sabora i ne dostave nadležnima bilo kakvo opravdanje. U slučaju da ne opravdaju, za svaki dan izostanka paušal se umanjuje za 19,91 euro.

Budući zastupnici kojima je prebivalište izvan Zagreba imat će pravo i na naknadu za odvojeni život, koja mjesečno iznosi 133 eura. Ona se ne isplaćuje se tijekom ustavne stanke u radu koja traje od 15. srpnja do 15. rujna te od 15. prosinca do 15. siječnja. No u vrijeme godišnjih odmora plaćica uredno sjeda na račun, pa brige nema. Zastupnici su do sada dokazali kreativnost i u spajanju neradnih dana, tako da ne sumnjamo da će se praksa nastaviti, pa se broj dana odmora samim time povećava.

Oni kojima će prebivalište biti udaljeno više od 50 kilometara od Zagreba imaju pravo na smještaj u stanovima za službene potrebe te u unajmljenim garsonijerama i jednosobnim stanovima. Sabor, čitaj porezni obveznici, im za to mjesečno plaća do 332 eura za najam te do 66 eura za režije. Moguće razlike u troškovima najma i režija zastupnici snose sami. Također, zastupnici imaju i pravo na naknadu mjesečnih troškova prijevoza, isplatu dnevnica za službena putovanja, naknadu za korištenje privatnog automobila, ali i pravo na naknadu troškova cestarine uz predočene računa.

No, u Saboru sada neće sjediti na Markovom trgu nego na novoj lokaciji na Črnomercu. Sve zbog obnove. No i tamo će ih čekati saborski restoran gdje će ih čekati jefitniji ručak, ali i izuzetno povoljne cijene pića.

No ni to nije sve! Odrade li minimalno godinu dana mandata imat će pravo na šest mjeseci pune plaće te još šest mjeseci na pola zastupničke plaće. U slučaju da na dužnosti budu kraće od godinu dana imaju pravo na tri mjeseca pune i tri mjeseca pola dužnosničke plaće.

