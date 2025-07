Dobre vijesti! Branitelj Ivan više nije na Bundeku: 'Ministarstvo je odmah reagiralo. Sretan sam'

Jako sam zahvalan i pun nade. Sretan sam što su iz Ministarstva branitelja odmah reagirali, kazao nam je branitelj Ivan Baček (63) koji je do prije dva dana živio sa svojim psom Barnyjem u šatoru na zagrebačkom Bundeku.

Zagreb: Ivan živi u šatoru na Bundeku sa svojim psom Barnyem | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Ispričao nam je da su djelatnici ministarstva odmah taj dan stigli do njega te ga prevezli u bolnicu KB Sveti Duh. Ono što mu je najbitnije je to da su zbrinuli i njegovog psa na sigurno.

- U bolnici sam i primam terapiju. Bolje sam. Ne mogu opisati osjećaj. Nadam se da ću uskoro biti u svom domu, na sigurnom - kazao nam je.

Podsjetimo, hrvatski branitelj već više od godinu dana nema krov nad glavom. Njegova mirovina nije dovoljna za najam stana, pa preživljava uz pomoć građana i humanitarnih udruga. Dok je mogao, hranio se iz kontejnera i skupljanja boca. Zdravstveno mu je stanje loše, ima velike rane na nogama, srčane probleme i otežano se kreće, a zbog toga je više puta završio u bolnici.

Unatoč ponuđenom smještaju u socijalnim ustanovama, Ivan je odbio jer ne želi živjeti u kolektivnom prostoru s više ljudi. Također mu je bio problem odvojiti se od psa, s kojim je svakodnevno već 12 godina. Hrvatski zavod za socijalni rad navodi da ima pravo na pomoć, ali ju ne koristi zbog vlastitih uvjeta i odbijanja ponuđenih rješenja. Ministarstvo branitelja mu je više puta isplaćivalo jednokratnu pomoć i početkom srpnja poslalo preporuku Gradu Zagrebu da mu se dodijeli stan za povlašteni najam. Također su ga uputili u Centar za socijalni rad.

Ministarstvo: Pomažemo mu i sada

- Prema hrvatskom branitelju Ivanu Bačeku postupili smo kao što inače postupamo u odnosu na sve hrvatske branitelje koji trebaju našu pomoć, bilo da je sami zatraže u Ministarstvu ili našim područnim odjelima u svim županijama, ili da saznamo za to posredstvom njihovih obitelji, prijatelja, udruga… G. Bačeku smo pomogli i prije nego što je njegova teška situacija izazvala medijsku pozornost, a pomažemo mu i sad te ćemo nastojati iznaći odgovarajuće rješenje vezano uz njegov smještaj, uz napomenu da je odbio privremeni smještaj koji smo mu ponudili u našem Domu hrvatskih veterana u Lipiku. Napominjemo i kako je upravo zbog takvih slučajeva Ministarstvo hrvatskih branitelja osnovalo Javnu ustanovu i uspostavljamo braniteljske domove u Hrvatskoj. Njihova namjena je osigurati dugotrajni smještaj i skrb za one hrvatske branitelje koji nemaju kamo ili ne mogu sami brinuti o sebi. To je najbolji pokazatelj primjerenog odnosa države prema najzaslužnijima za našu slobodu i neovisnost - pišu iz Ministarstva branitelja.