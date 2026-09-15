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Dobre vijesti nakon napada u zagrebačkoj školi: Učenik i djelatnica nisu na intenzivnoj

Piše HINA,
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Dobre vijesti nakon napada u zagrebačkoj školi: Učenik i djelatnica nisu na intenzivnoj
Zagreb: Učenik je nožem ozlijedio učenika i djelatnicu škole | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Učenik i djelatnica zagrebačke Elektrotehničke škole oporavljaju se od ozljeda, a njihovo zdravstveno stanje stabilno je, što pruža nadu za brzi povratak u normalu nakon tragičnog incidenta.

Pacijentica ozlijeđena u napadu u zagrebačkoj Elektrotehničkoj školi stabilnih je vitalnih funkcija te je jučer iz Jedinice za intenzivno liječenje premještena na odjel, izvijestili su u utorak iz KBC-a Sestre milosrdnice. Oporavak djelatnice škole teče prema planu, naveli su iz bolnice.

Povoljno teče i oporavak učenika ozlijeđenog u istom napadu, koji se liječi u KBC-u Zagreb. Iz te su bolnice u ponedjeljak izvijestili da je njegovo zdravstveno stanje stabilno te da je toga dana planiran premještaj iz Jedinice intenzivnog liječenja na klinički odjel.

Učenik je nakon liječenja i intenzivnog nadzora trebao nastaviti liječenje, praćenje i oporavak na kliničkom odjelu.

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Dječak je u KBC Zagreb primljen u petak s ubodnim ranama u području prsišta i abdomena te ozljedama koje su se mogle okarakterizirati kao životno opasne.

Njega i djelatnicu škole u Elektrotehničkoj školi u Zagrebu oštrim je predmetom ozlijedio drugi učenik, koji je nakon napada uhićen te mu je određen istražni zatvor.

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