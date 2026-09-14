Profesor koji je zaustavio napad nožem: 'Mnogi učenici hrabriji su od nastavnika koji nisu došli'

Svakako želim izraziti što brži oporavak ozlijeđenim osobama u našoj školi, našem učeniku i našoj spremačici. Isto tako i svima onima koji su sudjelovali u svemu ovome i doživjeli, i preživjeli, i onu drugu vrstu boli koja fizički nije vidljiva. A vjerujte mi, prošao sam neka ratna događanja, znam da što slijedi iza takvih situacija, poručio je to na današnjem prosvjedu Mario Božurić, profesor čija je hrabra i brza reakcija u srednjoj školi u Zagrebu spriječila puno veći incident.

Prosvjed je organiziran nakon što je u petak učenik nožem teško ozlijedio vršnjaka i pritom napao djelatnicu škole.

- Još jednom zahvala ovim učenicima koji su ovdje, koji su hrabri od mnogih nastavnika koji ovdje danas nisu - dodao je profesor pa nastavio s pohvalama:

- Pokazali ste svojim primjerom da i vi možete njima otvarati oči. Pokazali ste da vi ovdje brinete ne samo o svojoj sigurnosti, nego i njihovoj sigurnosti, sigurnosti naše škole, ali isto tako i sigurnosti cjelokupnog obrazovnog sustava u Hrvatskoj. Da. Kako se na sve osvrnuti, odnosno na te protekle događaje? Čuo sam jutros predstavnike ministarstva koji su rekli da je ovo mjesto gdje mi ne bismo trebali govoriti. Ja mislim da je ovo mjesto s kojeg bismo trebali vrištati.

Poručio je da treba vrištati prema Sveticama, mjestu gdje se donose odluke i pravilnici, ali i statuti koji su doveli do ovoga što se dogodilo.

- Što se događa sa sigurnosti? Što se događalo u proteklom periodu? Vi imate situaciju da vam djeca dolaze iz osnovne škole, da mi nemamo nikakve popratne dokumentacije da bismo znali što se događalo u tim osnovnim školama, osim ocjene vladanja. Što se događa u srednjoj školi kroz tijek 4 godine? Djeca dobivaju odgojne mjere.