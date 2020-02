Dobre vile Splita: 'Beskućnici obožavaju torte koje ispečemo'

- Htjele smo napraviti nešto više za beskućnike i Ani je pala na pamet ideja o tortama. Imale smo veliku tremu dok smo pravili prvu, pogotovo jer smo je radili prvi put. Obično se radi nešto prokušano, ali mi smo se odlučile za tortu "čokoladna bomba" koju nikad nismo radile. Ali ispala je vrlo dobro, kao i cijelo to prvo iskustvo kad smo je kao iznenađenje donijeli u prihvatilište čovjeku kojem je toga dana bio rođendan - ispričale su nam Marina Boroz iz Splita.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Marina i Ana Munitić postale su i omiljena lica u prihvatilištu za beskućnike splitske udruge MoSt , jer ljudi s tužnim i teškim životnim pričama znaju da će im na rođendan doći Ana i Marina s tortom pripremljenom samo za njih.

Djevojke znaju datum rođenja svakog beskućnika

Sve je počelo prije nešto više od tri godine, kada su Ana i Marina sudjelovale u akciji O la la u kojoj su jednom do dva puta godišnje kuhale obroke za splitske beskućnike.

Shvatile su koliko je tim ljudima teško i počele razmišljati što bi još za njih mogle učiniti.

Sada su njihove torte već "normalna stvar" u prihvatilištu, a Ana i Marina unaprijed znaju kada je kojem korisniku rođendan. A oni znaju da će im toga dana, oko 20 sati, nakon večere, doći u posjet dvije splitske dobre vile i donijeti desert pripremljen samo za njih..

Upravo je prvo iskustvo nagnalo ih je da nastave sa pečenjem torti.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

- Poklopilo se da je to prvo iskustvo bilo stvarno prekrasno. Taj čovjek je bio presretan i pozvao nas je da sjednemo. Zajedno smo isjekli tortu, pojeli po komad, a on je s nama podijelio svoju životnu priču. Nekako nas je baš obilježilo to iskustvo, ostalo nam je u posebnom sjećanju, a nakon toga nije bilo dileme, morale smo nastaviti - rekle su nam Ana i Marina.

Počeli su nam pomagati i članovi obitelji

Ana i Marina nisu samo ovogodišnji Ponos Hrvatske, već su i ponos svojih obitelji. Obzirom da su obje zaposlene, Ana kao knjigovođa, a Marina kao učiteljica povijesti, u pomoć im kod pripreme torte uskaču i članovi obitelji:

- To je svima njima već postalo normalno, a s vremenom su nam počele pomagati, mame, tetke, rodice, prijateljice, svi su se okušali.

A što se tiče budućnosti, do kada ćemo ih pripremati, nemamo konkretan plan niti smo to ikada smatrale nečim posebnim. Ali prestati uskoro sigurno nećemo, zaključile su Ana i Marina, splitski Ponosi Hrvatske za 2019. godinu.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Iskreno, ova nagrada nas je stvarno zatekla, nikada nismo ni u javnost željeli izlaziti s ovim, a ne znamo ni tko nas je nominirao.

Ali da smo ponosne, kao i cijele naše obitelji, u to nema sumnje!

Ovo je recept za Čokoladnu bombu by Ana i Marina, iako su mi one rekle da su ga skinule s weba prije nekoliko godina

Čokoladna bomba

Sastojci za biskvit:

4 jaja

100 g šećera u prahu

200 g maslaca

150 g čokolade za kuhanje

4 žlice oštrog brašna

½ vrećice praška za pecivo

Sastojci za kremu

500 ml vrhnja za šlag

200 g čokolade za kuhanje

Priprema:

Postupno dodavati u posudu i pomiješati žumanjke, šećer u prahu i prethodno rastopljenu čokoladu i maslac. Pomiješati brašno i prašak za pecivo te ih dodati u smjesu. Na kraju napraviti snijeg od bjelanjaka i dodati ga u smjesu. Gotovu smjesu izliti u okrugli kalup za pečenje torti i peći na temperaturi od 180 stupnjeva do 40 minuta.

Ugrijati vrhnje za šlag i u njemu otopiti čokoladu. Nakon što se krema malo ohladi preliti ju preko biskvita te ostaviti nekoliko sati u hladnjaku.