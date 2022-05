Dobri kampusi privlače i strane studente: Ako dolaze plesati na Zrće, neka nam dođu i studirati

Idući tjedan ovogodišnji maturanti završavaju srednju školu. Većina će ih na državnu maturu, a onda i na fakultete. A današnji studenti od studija traže i nešto više od diplome. Primjerice, dobar studentski kampus. Plaćanje kriptovalutama u menzi ili barem aplikacija koja radi, dobro organzirana knjižnica, kvalitetne sobe, sve to utječe na kvalitetu studentskog života i da, može dobro utjecati i da učenje bude lakše, a studenata više. Najvažnije, kvalitetni uvjeti za studiranje tim mladim ljudima, ali i onima koji bi iz svijeta došli do Hrvatske na godinu-dvije studija, šalju poruku da se to sveučilište brine za njih. Da ulaže u te mlade ljude. Već nekoliko puta sam u ovoj kolumni postavljala pitanje: Zašto zagrebačko sveučilište nije, ili barem nije visoko, na listi sveučilišta cijenjenih među studentima? Razlozi su brojni, no kvalitetan kampus, ili barem bolje organiziran studentski život u gradu, sigurno bi to promijenio. No borongajski kampus tek je sjena glomazne, ali nikad u potpunosti razrađene ideje o fakultetskom životu na rubu grada. Pa ako fakulteti poput Medicine, Filozofskog, PMF-a ni pod razno ne žele otići iz svojih dobro uhodanih prostora (čitaj, prostora u fakultetskom vlasništvu, a tu počinje prava bitka), možda je sveučilišna uprava trebala početi razvijati neku novu ideju. No nije i sad se zapinje između nekoliko fakulteta, menze i nekoliko drugih prostora koji polako zarastaju u travu, te svih onih koji na Borongaj ne žele.