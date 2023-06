'Dobro je da Zagrepčani znaju da zbog Vlade plaćaju jeftiniju struju. Ne zbog lokalne vlasti'

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković rekao je u ponedjeljak da Hrvatska ima vrlo dobre ekonomske pokazatelje, među kojima je i pad stope inflacije šesti mjesec zaredom.

Na sjednici šireg predsjedništva vladajuće stranke razgovaralo se, među ostalim, o ekonomskim temama te o štrajku pravosudnih djelatnika, rekao je Plenković.

„Izdvojio bih jako dobre pokazatelje o rastu za prvo tromjesečje od 2,8 posto, snižavanje inflacije šesti mjesec zaredom te smo izvijestili o svim aktivnostima glede uključivanje u javno savjetovanje zakona kojima s mijenjaju porezni zakoni'', izjavio je nakon sjednice.

Štrajk u pravosuđu

Što se tiče štrajka zaposlenika u pravosudnom sustavu, predsjednik Vlade ističe da će odlukom o dodatku na plaću i regresu biti obuhvaćeno 219 tisuća ljudi, što je značajno povećanje koje pokriva sve pregovore kada je riječ o granskim ugovorima.

- Ponovili smo prijedlog koji je usuglašen s partnerima iz sindikata državnih i javnih službi, dakle povećanje plaće od 60 do 100 eura ovisno u koeficijentu i regres od 300 eura. Ovaj prijedlog je itekako dobar, pokrit će najveći broj onih o kojima je riječ u okviru službenika u pravosuđu, a ministar Malenica će i dalje voditi razgovore - rekao je premijer.

Cijene goriva, plina i struje

Među ostalim ekonomskim temama, bilo je riječi o Vladinoj odluci podigne margina marže za trgovce naftnim derivatima. Plenković napominje da će Hrvati i dalje biti među onima koji će imati najniže cijene naftnih derivata u odnosu na većinu članica Europske unije.

- Na primjer, u Hrvatskoj je cijena benzina 1,32 eura, a u Austriji 2,09 eura. Mi smo više od dvije godine omogućili građanima da imaju najjeftinije cijene naftnih derivata, da ne govorim o cijeni plina i struje - izjavio je.

'Struja u Zagrebu jeftinija zbog nas, ne zbog lokalne vlasti'

Zahvaljujući odlukama Vlade, stanovnici glavnog grada plaćaju striju i plin po mnogo nižim cijenama u odnosu na one tržišne, naglasio je premijer Plenković

- To je jako dobro da oni znaju. Da znaju da im je u Zagrebu jeftinija struja, da je jeftiniji plin zahvaljujući odlukama vlade. To su odluke koje smo donosili, koje su bitne za naše građane, a nisu odluke recimo lokalnih vlasti. To je dosta važno - rekao je.

Govoreći o promjenama granica izbornih jedinica, Plenković odgovara da je Vlada predložila minimalne intervencije kako bi zadovoljila uvjet Ustavnog suda, a to je da glas svakog birača ima jednaku "težinu".

Obuhvatna promjena izbornog sustava nije bila u programu s kojim je HDZ izašao pred birače na izbore 2020.godine, naglasio je, a na pitanje hoće li biti u programu stranke uoči izbora 2024., poručio je: ''Vidjet ćemo, to ćete prepustiti nama''.