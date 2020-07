'Dobro utemeljena zabrinutost zbog Von der Leyen u kampanji'

Europska pravobraniteljica Emily O'Reilly navodi kako će ta pritužba, zajedno s još jednom sličnog sadržaja, biti proslijeđena Europskoj komisiji i Europskom parlamentu

<p>Europska pravobraniteljica <strong>Emily O'Reilly</strong> ocijenila je da je zabrinutost zbog sudjelovanja predsjednice Europske komisije <strong>Ursule von der Leyen </strong>u kampanji HDZ-a na nedavnim izborima "dobro utemeljena", priopćeno je u srijedu iz Gonga.</p><p>Hrvatska organizacija civilnog društva usmjerena unaprjeđenju demokratskih procesa i institucija Gong poslala je 5. srpnja pritužbu EK-u i pravobraniteljici O'Reilly jer je Von der Leyen, kao predsjednica Komisije, sudjelovala u snimanju promotivnog videa HDZ-a za parlamentarne izbore, čime je potencijalno prekršila kodeks ponašanja članova EK-a. Gong je u prijavi upozorio kako bi sudjelovanje predsjednice Komisije u spotu jedne stranke mogla biti neprimjerena intervencija u nacionalne izbore, jer sugerira da EK podržava jednu stranku u odnosu na druge.</p><p>- Vaša je zabrinutost zbog sudjelovanja Von der Leyen u kampanji hrvatske političke stranke dobro utemeljena - odgovorila je EU pravobraniteljica Emily O'Reilly na Gongovu pritužbu.</p><p>Europska pravobraniteljica navodi kako će ta pritužba, zajedno s još jednom sličnog sadržaja, biti proslijeđena Europskoj komisiji i Europskom parlamentu.</p><p>- U javnoj svijesti može doći do zabune u vezi s ulogama i nadležnostima glavnih institucija EU-a i mislim da se povjerenje građana može ojačati jasnoćom u tom pogledu - osvrnula se O'Reilly na uključenost članova Komisije u nacionalne kampanje. </p><p>Upravo zato traži od Komisije i tijela Europskog parlamenta da poduzmu odgovarajuće mjere. Kršenje Etičkog kodeksa Komisije, koje je prijavio Gong, otvara pitanje kako se nadzire Kodeks jer je predsjednica Komisije zadužena za njegovo provođenje, priopćeno je iz Gonga.</p><p>- Nejasno je kome bi se predsjednica Komisije trebala izjasniti o namjeri sudjelovanja u nacionalnoj izbornoj kampanji. To sugerira da bi mogla postojati potreba za zasebnim Kodeksom ponašanja za predsjednicu - navodi se u pismu.<br/> Pritužba će također biti proslijeđena i Odboru Europskog parlamenta za proračunski nadzor "s obzirom na to da je od Parlamenta zatraženo da daje svoje mišljenje o trenutnoj verziji Kodeksa kada je bio sastavljen".<br/> Etički kodeks propisuje da se članovi i članice Komisije suzdržavaju od davanja javnih izjava ili intervencija u ime bilo koje političke stranke čiji su članovi, osim u ograničenim i odobrenim okolnostima.</p>