Dobronić: Ne bi bilo dobro da me premijer ignorira. Povećajte plaće, inače ćemo mi reagirati

Poslao sam premijeru dopis u kojem sam mu objasnio cijelu situaciju. Rekao sam mu da pitanje visine plaća sudskih službenika nije samo stvar klasičnog sindikalnog pregovaranja nego da su te niske plaće već sada ugrozile normalno funkcioniranje sudske vlasti, otkrio je gostujući na N1 predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić detalje dramatičnog pisma koje je uputio Andreju Plenkoviću. Štrajk sudskih službenika, podsjetimo, traje već tri tjedna. Dobronić upozorava Vladu da su sudovi u rasulu i traži da ovo pitanje čim prije riješe.

- Problemi plaća i sudaca i sudskih službenika, katastrofalno stanje sudskih zgrada i vrlo slaba informatizacija dovode do toga da nisu ispunjene tri temeljne kategorije za normalan rad sudova. Nalazimo se pred rasulom - naglašava Dobronić, koji traži od premijera i da se sastanu zajedno s predstavnicima sindikata i još nekoliko sudaca.

- Da čuje od zapisničara i službenika, da mu oni prikažu plaće i radne uvjete, a onda bih mu ja objasnio neke ustavnopravne probleme. Jedan od glavnih je taj da duže od 30 godina nismo proveli načelo podjele vlasti. Potpuno je neosnovano tvrditi da je bilo tko tko radi na sudu državni službenik - nije. On je sudski službenik, a sudovi ne ulaze u tijela državne uprave. To je bitna razlika između ministarstava, agencija i zavoda i sudova, sudovi su nešto drugo. Tu otpada argument da se pitanje oko 6800 sudskih službenika i namještenika može rješavati u paketu s 219.000 drugih. To je potpuno krivo poimanje - ističe šef Vrhovnog suda.

'Ne bi bilo dobro da me premijer ignorira. Povećajte plaće, inače ćemo reagirati'

Vladi je poslao oštru poruku.

- Ne bi bilo dobro da premijer ignorira moj dopis. U normalnim demokracijama, ako Vrhovni sud kaže da mu treba novac za neku svrhu - onda on to i dobije. Ako netko u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti nije svjestan položaja sudbene vlasti i svojih obveza i odgovornosti, onda on može doći na ideju da može na neki način ucjenjivati sudove i sudbenu vlast jer o sredstvima odlučuje Parlament na prijedlog Vlade. Nemate izbora, povećajte plaće. U suprotnom, mi ćemo reagirati, imamo mogućnosti kako, ali neću sad o tome, nadam se da do toga neće doći - poručio je.

Krivi je put čekanje da štrajk odumre jer to neće riješiti probleme, dodao je.

- Mislim da nije nimalo dobar pristup Vlade, koja pokušava učiniti da štrajk sam od sebe odumre, da se ljudi umore ili pokolebaju. Činjenica je i da će ljudi do kraja mjeseca pokušavati iskoristiti godišnje odmore. Potpuno je pogrešan put jer sve da i štrajk bude obustavljen, to ne predstavlja rješenje problema. Ako ostane na prijedlogu Vlade da se povećanja koja su predvidjeli, a koja su solidna, počnu primjenjivati tek za šest mjeseci - to je za ove ljude prekasno. U tih pola godine će se nastaviti odljev službenika i namještenika, koji je već sada dramatičan - upozorava još Dobronić.

'Štrajk je zakonit i njihovi zahtjevi opravdani'

Ministar pravosuđa Ivan Malenica nije otkrio hoće li službenicima biti plaćeni dani u štrajku. Ima li pravo Vlada ne platiti?

- Ne znam u ovom trenutku odgovor, ali to ne bi bilo mudro nakon što je Vrhovni sud donio odluku da je štrajk, ne samo zakonit nego da su i njihovi zahtjevi u punom smislu opravdani - rekao je pa istaknuo dugoročne posljedice ovako dugog štrajka u sudstvu.

- Sigurno da su velike posljedice, gubimo zamah u rješavanju broja neriješenih predmeta koji su se konačno bili počeli smanjivati. Sada ponovno gomilamo zaostatke i bit će potrebno dugo vremena da se sve skupa riješi. Pa to je skoro mjesec dana zaostataka! To je ogroman problem i do svega toga skupa nije trebalo doći. Vlada je bila na najformalniji način upozorena na problem plaća službenika i namještenika na sudovima još prije nekoliko godina. Nisam ja prvi koji je na to upozorio - kaže podsjećajući da je i njegov prethodnik Đuro Sessa u izvješću za 2020. upozoravao da treba povisiti plaće službenicima za bar 30 posto.

- Ja sam to u svojim izvješćima ponovio i sasvim dovoljno puta to ponavljao do sada. Tako da ovo nije problem koji je nastao kao grom iz vedra neba nego je Vlada bila upozorena prije tri godine i od tada nije ništa sistematski učinila - naglasio je.