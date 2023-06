Dobronić upozorio: 'Imat ćemo kolaps naše sudbene vlasti...'

Ako bi ova situacija potrajala sljedećih šest mjeseci, odnosno ako bi i došlo do obustave štrajka na bilo koji način, a uz zadržavanje postojeće razine plaća uvećane za odobrene iznose povećanja od 100, 80 i 60 eura, kojima sudski službenici nisu zadovoljni, to bi u preostalom razdoblju do kraja ove godine dovelo do daljnjeg smanjenja broja sudskih službenika i namještenika, napisao je predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić u pismu koje je objavio jučer, a adresirano je na premijera Andreja Plenkovića zbog alarmantnih posljedica koje štrajk zapisničara i drugih sudskih službenika ima na stanje na sudovima.