Dobrović: Budućnost Zagreba s ovom administracijom je loša

Predsjednik Kluba zastupnika Domovinskog pokreta u Skupštini Grada Zagreba Slaven Dobrović izjavio je u ponedjeljak uoči sutrašnje sjednice kako je budućnost Zagreba s ovom administracijom vrlo loša, posebno u pogledu rješavanja problema otpada.

''Nakon 13 mjeseci nove administracije možemo donijeti zaključak kako je nova vlast nesposobna za rješavanje problema od zajedničkog interesa. Ako u godinu dana ne napravite nikakav pomak, onda to vjerojatno nećete niti učiniti", ocijenio je Dobrović.

Dodao je kako je po informacijama građana koji žive u blizini deponija Jakuševec, situacija gora nego lani.

Prema Dobroviću, odvojeno prikupljati biorazgradivi otpad bez osiguranja infrastrukture, ne rješavati probleme poput čistoće i ne surađivati s građanima oko toga je porazno, posebice za nekoga tko je "držao predavanja o održivom razvoju".

"Nemamo bolji zaključak osim toga da je budućnost Zagreba u ovoj administraciji vrlo loša'', ocijenio je.

Dobrović je aktualnoj vlasti ponudio rješenja u vidu sustava ekološke infrastrukture, sortirnice, kompostane i ostalih sadržaja o kojima nova administracija, unatoč "ekspertizi" ne vodi računa te ih je uputio do Koprivnice.

''Pozivaju se na svakojaka iskustva po svijetu, na koncu samo treba otići do Koprivnice gdje je u kratkom roku i za male novce proizvedeno postrojenje koje generira kompost bez loše interakcije s okolišem. To je kružna ekonomija i to treba staviti u praksu", poručio je.

Dodao je kako je riječ o nadpolitičkoj temi jer je svaki uspjeh na ovom polju u interesu svih građana i šteta je da se to ne čini.

"Tako je svejedno hoće li kante biti žute, zelene ili plave boje kad se nema kamo ići s onim što će se odvojeno prikupljati, nema sortirnice, nema kompostiranja'', zaključio je Dobrović.

Predsjednik zagrebačkog Domovinskog pokreta Igor Peternel ocijenio je kako "zelena opcija" koja je dobila povjerenje da vodi Zagreb to uopće ne čini te se pozvao na snimke udruge koja se bavi zaštitom okoliša, a na kojima se vidi kako se otpad, koji se odvojeno prikuplja i koji bi trebao biti saniran, odlaže upravo na Jakuševec.

Istaknuo je kako gradska vlast nema "apsolutno nikakvu viziju što će biti u iduće dvije, tri, četiri godine i kako će se problemi riješiti" te je izrazio sumnju da će se situacija oko zatrpanosti grada smećem promijeniti na jesen.

