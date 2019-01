Na pitanje je li se razmišljalo o plinskoj termoelektrani, ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić je rekao za RTL Direkt kako je to jedno od potencijalnih rješenja povećanja konzuma.

- Povećanje konzuma nose i veći industrijski objekti i u tom kontekstu na tome treba raditi. Što se tiče cijevi za Dalmaciju morate imati na umu da je dio tzv. IAP-a i u kontekstu nimalo nije nebitna. Želim naglasiti je činjenica da se LNG na otoku Krku ne može i ne smije promatrati kao uzaludan projekt kao što neki žele imputirati, posebnice oni koji su protiv projekta. Oni koji su protiv njega uz pretpostavku smanjenja proizvodnih kapaciteta Hrvatske usmjeravaju Hrvatsku na punu plinsku ovisnost - kazao je te dodao da je interes građana Hrvatske da imaju plin u svakom trenutku.

Na pitanje hoće li doći do poskupljenja plina, ministar je kazao kako u ovom trenutku kućanstva u RH imaju plin po 20 posto nižoj cijenu u prosjeku od tržišne cijene plina. "U posljednjih godinu dana, unatoč promjenama zakona na tržištu plina, učinili smo taj dio nefleksibilnim, no nakon ove plinske sezone ukoliko ne dođe do korekcije cijene plina na tržištu doći će do korekcije cijene plina neovisno o LNG-u", kazao je Ćorić.