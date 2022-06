Dodijeljena je prva Zelena medalja u Hrvatskoj: Pobjeda odlazi u Zadar jednoj šinjorini

Možda nikad prije kao danas nije bilo važno što jedemo, pijemo i kako živimo. Prvenstveno zbog vlastitog zdravlja, a onda, naravno, i zbog zdravlja cijelog planeta. I upravo zbog toga važno je da što prije osvijestimo koliko je potrebna održiva i organska proizvodnja u našoj blizini.

Hrvatska nije iznimka

Nasreću, trend usmjeravanja prema ekoproizvodnji prepoznat je i u Hrvatskoj. Posljednjih nekoliko godina bilježi se stalni rast broja ekoloških proizvođača. U 2013. godini bilo je registrirano 1608 ekoproizvođača, a prema podacima Ministarstva poljoprivrede, u 2020. godini ekoproizvodnjom se bavilo 5584 ljudi.

Iz ovih podataka možemo zaključiti da ekološka i lokalna proizvodnja postaju sve važnije, a poticanje domaćih proizvođača u interesu je svih nas. Zato su 24sata u suradnji s Kauflandom pokrenula projekt Zelena medalja – izbor najboljeg ekoproizvođača.

- Ovo je prvi put da se u Hrvatskoj dodjeljuje Zelena medalja i jako smo ponosni na ovaj projekt. Na ovaj način želimo reći hvala lokalnim proizvođačima, u ovom kontekstu osobito ekoproizvođačima, te na ovaj način želimo pokazati koliko cijenimo njihov trud i rad - rekla nam je Marija Franić, voditeljica Službe korporativnih komunikacija iz Kauflanda.

Prvi takav izbor u Hrvatskoj

Lješnjaci, haskap, smokva, borovnica, plant based jogurt od zobi, bademi, batat, maslina i vino – sve su to bile namirnice od kojih naši poljoprivrednici rade zaista jedinstvene ekoproizvode, s kojima su stigli do samog finala Zelene medalje. Uostalom, sve o njima i životnim okolnostima koje su ih dovele do ekopoljoprivrede možete čitati u našem specijalu.

Međutim, samo je jedan od njih odnio titulu najboljeg.

- Izabrati najboljeg nije bio niti malo lagan posao jer je konkurencija uistinu bila velika - suglasni su Ivan Rukavina i Tomislav Klepac, članovi žirija iz Kauflanda.

- Vrlo nam je drago što je ovaj natječaj potvrdio da se trendovi u proizvodnji mijenjanju, o čemu svjedoči broj prijavljenih. Vjerujem da je neke od njih i K-bio asortiman nadahnuo da se okrenu ekološkoj proizvodnji. A borba je bila uistinu žestoka jer su svi proizvodi bili kvalitetni - zaključili su članovi žirija.

Pobjedu je, prema izboru žirija, odnijela Šinjorina Smokva - pekmez od svježih smokava, čime je Sandra Babac postala prva nositeljica Zelene medalje u zemlji:

- Hvala svima koji su sudjelovali u ovoj odluci jer znam da je bila velika konkurencija. Mi smo obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, cijela obitelj je u poslu. Drago mi je da je prepoznata vrijednost našeg proizvoda, čija je tajna u tome da nema tajnog sastojka. Sve je jedan super sastojak, a to je smokva. Već smo 20 godina u ovom poslu i ovo je kruna našeg rada - dirnuta je bila Sandra, koju je, kao i u svemu, podržao suprug Alan Damjanić.

Sandrina i Alanova priča s ekopoljoprivredom počela je 2004. godine, kad su odlučili pokrenuti obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo u zaleđu Zadra. To se gospodarstvo temeljilo na kuhanju džemova od smokvi pod imenom Šinjorina Smokva. Osim što su postali poznati diljem Lijepe Naše, za njih danas znaju i Englezi, Nijemci, Šveđani, Slovaci, Česi i Poljaci, a njihovi se proizvodi u međuvremenu traže čak i u dalekom Singapuru.

- Mi zapravo ciljano uzgajamo smokve radi prerade, to jest radimo tako da se voće ugušćuje u vlastitom soku bez ijednog dodatka - objašnjava nam pobjednica Zelene medalje i dodaje kako ljudi često ne vjeruju da je riječ o pekmezu od samo jednog sastojka - smokve.

'24sata uvijek podupiru interese običnih ljudi'

Osim što će Šinjorina Smokva svoje mjesto pod suncem pronaći na policama trgovačkog lanca Kaufland, ovaj će autohtoni domaći proizvod dobiti još jednu vrijednu nagradu. Pobjednica Zelene medalje osvaja promocijsku kampanju na 24sata u iznosu od 100.000 kuna:

- 24sata uvijek podupiru ekoproizvođače, ostanak na zemlji i u zemlji te interese običnih ljudi. Tako je i nastala Zelena medalja, nagrada za najbolje ekoproizvođače, koju danas prvi put dodjeljujemo. Cilj nam je bio prepoznati, potaknuti i ohrabriti one koji proizvode na prirodniji način. Vjerujemo da će ovogodišnja nagrada inspirirati i druge proizvođače da i sljedeće godine prijave svoje OPG-ove i da odaziv bude još veći – izjavio je glavni urednik 24sata Ivan Buča.

- Dobitnik Zelene medalje na raspolaganju ima promocijsku kampanju 24sata. Ta promo kampanja u izdanjima 24sata ima vrijednost 100.000 kuna, što je velik iznos za male poduzetnike, i zato smo odlučili baš na ovaj način osigurati mu vidljivost. Ovom prilikom posebno zahvaljujemo Kauflandu i partnerima projekta, Croatia osiguranju i Hrvatskoj poljoprivrednoj komori, za koje vjerujem da će nam i sljedeće godine ukazati povjerenje, na drugoj dodjeli Zelene medalje – rekla je direktorica prodaje 24sata Marcela Rukavina.

I na kraju, čestitamo još jedanput pobjednici i zahvaljujemo svim ekoproizvođačima koji su poslali svoje prijave za Zelenu medalju, kao i našim finalistima. Posebno zahvaljujemo svim partnerima projekta na tome što podržavaju ovakve inicijative i naše ekoproizvođače.

Finalistima koji su bili na korak do pobjede želimo svu sreću. I ne zaboravite datum, vrijeme i mjesto – vidimo se i iduće godine na drugoj dodjeli Zelene medalje!

