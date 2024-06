Dodijeljene nagrade za znanje učenicima u Hrvatskoj: Treći Oskar za tri brata na klaviru...

U veseloj i svečanoj atomosferi, uz čestitke i zahvale, 480 učenica i učenika osnovnih i srednjih škola iz cijele Hrvatske dobilo je Oskara znanja. To je nagrada koju Agencija za odgoj i obrazovanje učenicima koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na državnim i međunarodnim natjecanjima u znanju, glazbi i plesu. Njihove mentorice i mentori, kao i roditelji, slažu se u tome da su svi oni iznimno vrijedna i dobra djeca koja zaslužuju svu podršku sustava. U svečanome programu na uspjehu im je čestitao i ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs koji je najavio i više ulaganja u znanje mladih.

POGLEDAJTE GALERIJU:

A posebnu pažnju privlačili su dobitnici oskara za jedinstvenu kategoriju - Glasovir za šest i više ruku. Kod Gabrijela, Adrijana i Tomislava Šubarića sve je jučer bilo u znaku broja tri. Braća trojčeki iz osječkog prigradskog naselja Tenja po treći put su primili trostruki Oskar za zajednički klavirski nastup.

- Sviramo od devete godine, sviramo solo, a komornu glazbu sa zajedničkim sviranjem počeli smo učiti prije četiri godine - kaže nam Gabrijel.

Foto: Privatni album

Nastupaju i solo

Braća nam tumače kako se skladba raščlani na tri dijela, pa svaki uvježbava svoj dio. To je, dodaju, ne čini lakšom, ali oni u glazbi uživaju i vole zajedno svirati. Adrijan priznaje da najviše voli tako svirati.

- Vježbamo najmanje dva sata na dan, a često i više zbog brojnih natjecanja. Kao mali smo išli na crkveni zbor, gdje nam je voditeljica zbora preporučila da upišemo glazbenu školu - tumači nam Tomislav.

Otkako su krenuli u Glazbenu školu Franje Kuhača u Osijeku, svi su profesori prepoznali izniman talent braće, kaže nam njihova profesorica komorne glazbe Goranka Šenk.

- Imam veliko zadovoljstvo raditi s ovom trojicom dječaka. Oni su jako požrtvovni i usmjereni u onome što rade, to su djeca za poželjeti. Nastupaju i solistički, svaki ima svog profesora klavira. Ekstra su povezani i glazba ih još više povezuje. Nije teško raditi s njima, jako su vrijedni i naprave sve što im se kaže. I mi nastavnici se oplemenjujemo kroz rad s njima - kaže nam ona.

Foto: Privatni album

Planiraju upisati srednju glazbenu

Ponosan je i njihov otac Marijan Šubarić. On i njihova mama Zlata ne bave se glazbom, ali sinove podržavaju u svemu, pa tako i u odluci da nakon osnovne škole upišu srednju glazbenu školu u Osijeku.

- I u školi su superodlikaši. Vjerujte, mnogo je truda i odricanja, uloženog vremena. No uspjevaju rasporediti vrijeme i stići sve. Najveći problem su izostanci zbog brojnih natjecanja. Sad su završili osmi razred i na prekretnici su. Mi kao roditelji se uvijek pitamo što to njima donosi u budućnosti i uvijek se malo pribojavamo jer ne znamo kako će se snaći u tome. No s obzirom na to da oni ustraju u tome, imaju našu apsolutnu podršku - kaže nam gospodin Marijan.

Braća su poznata javnosti, nastupali su i u emisijama poput Supertalenta. Kod kuće svaki ima svoj piano i električni klavir, cijele godine su na natjecanjima na kojima postižu vrhunske rezultate. Iako su ih privlačila i natjecanja iz drugih predmeta, jednostavno nisu imali vremena. Oni i roditelji zahvalni su osnovnoj i glazbenoj školi i svim nastavnicima na velikoj podršci. No, primjerice, grad ili županija nikad ničime nisu nagradili ovu sjajnu djecu, čak ni nekom stipendijom.

A sva ova djeca zaslužuju barem simbolične nagrade svojih zajednica.

Zagreb: Svečana dodjela Nagrade Oskar znanja 2024. | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Tri Oskara za Anu

Ana Piroš (14) iz OŠ Vladimir Nazor u Čepinu osvojila je čak tri oskara, iz biologije, kemije i za treće mjesto na međunarodnoj olimpijadi u Bangkoku. Skromna djevojka nam kaže kako joj nije bilo teško pripremati se iako je završavala osmi razred. Sad se priprema za upis prirodoslovo-matematičke gimnazije u Osijeku.

- Radila sam s Anom, pripremala je i za olimpijadu u Bankoku, treće mjesto, ima izravni upis. Svaka gimnazija je sretna što može dobiti Anu za učenicu - ističe njezina mentorica, Monika Pavić, prof. biologije i kemije.

Malak Barsha jedna je od petero dobitnika Oskara znanja za islamski vjeronauk. Ona je s obitelji prije sedam godina došla u Hrvatsku iz Sirije, u kojoj je bjesnio rat. Malena djevojčica i njezina obitelj u Zagrebu su pronašli novi život, a uskoro očekuju i državljanstvo. Malak pohađa OŠ Gustava Krkleca u Novom Zagrebu, završila je 6. razred, a za natjecanje ju je pripremala vjeroučiteljica u zagrebačkoj Džamiji.

Foto: Privatni album

- Trebali smo dosta toga naučiti, cijeli udžbenik. Sve sam naštrebala napamet. Na državnom nas je bilo više od 15 natjecatelja. Sve sam sama naučila, sve učim na hrvatskom koji mi jako dobro ide. Iduće godine planiram ići i na druga natjecanja, od kemije do biologije - otkriva nam nasmijana Malak.

Prvak u hrvatskom jeziku

Oskara znanja dobio je i Luka Primorac (16), državni prvak u hrvatskom jeziku. On je učenik jedne od najjačih matematičko-prirordoslovnih gimnazija u Hrvatskoj, zagrebačke XV. gimnazije, MIOC-a. Kaže kako mu je drago da je dobio priliku pripremati upravo hrvatski koji voli odmalena. Luka ide i u glazbenu školu, svira klavir kao i Gabrijel, Tomislav i Adrijan, išao je i na druga natjecanja.

Zagreb: Svečana dodjela Nagrade Oskar znanja 2024. | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Dan mi izgleda hektično, ide i u glazbenu školu, navečer se stigne ponavljati, pa malo rješavati testove. Važno je biti jako organiziran, kad što treba raditi i što treba za sutrašnji dan - zaključuje on.

Svi mali dobitnici uložili su jako mnogo u svoje znanje i svoje uspjehe. I zato im od srca čestitamo.