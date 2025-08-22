Obavijesti

News

Komentari 0
NE PRIZNAJE BIH

Dodik bez kompasa: Odlazim iz politike na 10 godina, ali samo pod jednim uvjetom za nas Srbe

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Dodik bez kompasa: Odlazim iz politike na 10 godina, ali samo pod jednim uvjetom za nas Srbe
Foto: Sergei Karpukhin/TASS/Sipa USA

Bivši predsjednik RS-a odbacio je presudu Suda BiH tvrdeći da je riječ o političkom progonu zbog njegova protivljenja prijenosu državne imovine na razinu BiH. Kritizirao je i međunarodnu zajednicu

Milorad Dodik, kojem je Središnje izborno povjerenstvo BiH (SIP) pravomoćnom presudom oduzelo mandat predsjednika Republike Srpske, u parlamentu RS-a iznio je prijedlog da se povuče s političke scene na deset godina, pod uvjetom da se prijevremeni izbori za predsjednika raspisuju putem entitetske izborne komisije (RIK), a ne SIP-a.

Dodik je naglasio da SIP, po njegovom mišljenju, nema ovlasti za raspisivanje izbora niti za oduzimanje njegovog mandata.

- Ne može SIP raspisati izbore, to može samo RIK RS. Nećete dobiti novog predsjednika ako izbore raspiše SIP - rekao je Dodik. Predložio je da predsjednik RIK-a dolazi iz redova SDS-a ili PDP-a, ali je istaknuo kako se oporba tome protivi.

Bivši predsjednik RS-a odbacio je presudu Suda BiH tvrdeći da je riječ o političkom progonu zbog njegova protivljenja prijenosu državne imovine na razinu BiH. Kritizirao je i međunarodnu zajednicu te dio bošnjačkog političkog vrha zbog, kako je rekao, osporavanja Ustava RS-a, dok je oporbu optužio da djeluje protiv interesa entiteta.

CIRKUS U BANJOJ LUCI Dodik u parlamentu Republike Srpske tvrdio da je predsjednik, svađao se: 'Došli smo do zida'
Dodik u parlamentu Republike Srpske tvrdio da je predsjednik, svađao se: 'Došli smo do zida'

Dodik je također ponovno osporio legitimitet visokog predstavnika u BiH Christiana Schmidta i tzv. bonska ovlaštenja, na temelju kojih je i osuđen. Daytonski sporazum nazvao je "prevarom za srpski narod", ističući da i dalje smatra sebe legitimnim predsjednikom RS-a.

- Mi smo u BiH unijeli svoj suverenitet, imali smo svoju državu. Milorad Dodik nije RS, ali je Dodik predsjednik RS-a - rekao je Dodik.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Biograd na Moru - pod vodom. Izbili su i šahtovi: 'Tu je strašno. Ulice su poplavljene...'
POTOP U DALMACIJI

VIDEO Biograd na Moru - pod vodom. Izbili su i šahtovi: 'Tu je strašno. Ulice su poplavljene...'

Petak je u većini krajeva počeo s kišom, a očekuje se nestabilno vrijeme i tijekom ostatka dana
VIDEO Nevrijeme poharalo i Osijek: Pogledajte što je ostalo od terase hotela u Čepinu
KATASTROFA NA ISTOKU DRŽAVE

VIDEO Nevrijeme poharalo i Osijek: Pogledajte što je ostalo od terase hotela u Čepinu

Iz hotela doznajemo kako nitko nije stradao, te da će se šteta uskoro sanirati....
GALERIJA Oluja razorila terasu, rušila stabla, ceste pod vodom. I u petak su moguća nevremena
KAOS U SLAVONIJI

GALERIJA Oluja razorila terasu, rušila stabla, ceste pod vodom. I u petak su moguća nevremena

Jako nevrijeme poharalo je Slavoniju u četvrtak popodne, tako je u Slavonskom Brodu nadvožnjak bio pun vode, dok je u Čepinu vjetar uništio terasu popularnog hotela Mattera, bilo je i intervencija vatrogasaca koji su uklanjali stabla koja su pala na cestu u Osijeku, dok je u Davoru planuo krov nakon udara groma. I u petak nas očekuje promjenljivo oblačno vrijeme mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025