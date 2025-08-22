Dodik bez kompasa: Odlazim iz politike na 10 godina, ali samo pod jednim uvjetom za nas Srbe

Milorad Dodik, kojem je Središnje izborno povjerenstvo BiH (SIP) pravomoćnom presudom oduzelo mandat predsjednika Republike Srpske, u parlamentu RS-a iznio je prijedlog da se povuče s političke scene na deset godina, pod uvjetom da se prijevremeni izbori za predsjednika raspisuju putem entitetske izborne komisije (RIK), a ne SIP-a.

Dodik je naglasio da SIP, po njegovom mišljenju, nema ovlasti za raspisivanje izbora niti za oduzimanje njegovog mandata.

- Ne može SIP raspisati izbore, to može samo RIK RS. Nećete dobiti novog predsjednika ako izbore raspiše SIP - rekao je Dodik. Predložio je da predsjednik RIK-a dolazi iz redova SDS-a ili PDP-a, ali je istaknuo kako se oporba tome protivi.

Bivši predsjednik RS-a odbacio je presudu Suda BiH tvrdeći da je riječ o političkom progonu zbog njegova protivljenja prijenosu državne imovine na razinu BiH. Kritizirao je i međunarodnu zajednicu te dio bošnjačkog političkog vrha zbog, kako je rekao, osporavanja Ustava RS-a, dok je oporbu optužio da djeluje protiv interesa entiteta.

Dodik je također ponovno osporio legitimitet visokog predstavnika u BiH Christiana Schmidta i tzv. bonska ovlaštenja, na temelju kojih je i osuđen. Daytonski sporazum nazvao je "prevarom za srpski narod", ističući da i dalje smatra sebe legitimnim predsjednikom RS-a.

- Mi smo u BiH unijeli svoj suverenitet, imali smo svoju državu. Milorad Dodik nije RS, ali je Dodik predsjednik RS-a - rekao je Dodik.