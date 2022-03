Dodik bi dijelio Graničnu policiju BiH, poručili mu da im političari neće zapovijedati

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik najavio je poduzimanje mjera kojima bi se potkopalo funkcioniranje granične policije u zemlji, a iz te agencije odmah su mu odgovorili kako neće raditi po željama političara poput njega nego po zakonu.

Dodik je ranije prijetio kako će Republika Srpska od države preuzeti ovlasti na planu obrane i sigurnosti, a glavna meta su mu bile bile oružane snage BiH no sada su se na udaru našle Granična policija kao i Obavještajno-sigurnosna agencija (OSA) i to zbog činjenice da je u BiH zabranjen ulazak trojici državljana Srbije označenim kao prijetnja po nacionalnu sigurnost.

U razdoblju od 12. do 25. ožujka granični policajci zabranili su ulazak u BiH Milošu Koviću, profesoru povijesti na Filozofskom fakultetu u Beogradu i zagovorniku velikosrpskih ideja, Goranu Petronijeviću, beogradskom odvjetniku poznatom po tome što je pred Haaškim sudom branio Radovana Karažića kao i Bratislavu Dikiću, bivšem zapovjedniku srbijanske žandarmerije koji je označen kao jedan od organizatora pokušaja državnog udara u Crnoj Gori 2016. godine.

Zabranu ulaska u BiH izrekla im je OSA na temelju svojih sigurnosnih procjena a granični policajci tu su mjeru i proveli što je razbjesnilo dužnosnike iz reda bosanskih Srba.

Dodik je optužio OSA-u da je postala otuđeni centar moći kojim upravlja isključivo ravnatelj te službe Osman Mehmedagić te je najavio kako će sada od predsjedatelja Vijeća ministara BiH Zorana Tgeletije tražiti da posebnim pismom da uputu graničnim policajcima srpske nacionalnosti kojom bi od njih tražio da u svojim smjenama ne poštuju uvedene zabrane i dopuste ulazak u zemlju i osobama označenim kao prijetnja nacionalnoj sigurnosti.

- Kada se netko najavi da dolazi iz Srbije mi ćemo pokušati da to bude kroz smjenu kada rade Srbi i tako ćemo to rješavati. Ali ako je to intencija, odlično su uspjeli. Mi to nismo htjeli. Ako hoće imat će igru - izjavio je Dodik.

Iz Granične policije na to su reagirali kako oni rade isključivo po zakonu te da neće dopustiti bilo kakve političke intervencije u njihov rad.

- Pripadnici Granične policije BiH bez obzira na svoju nacionalnu pripadnost opredijeljeni su da provoditi zakone a ne nezakonite naloge bilo kojeg političara. Radom policijskih službenika upravlja ravnatelj Granične policije BiH. Trenutno je to, za one koji su tu činjenicu zaboravili, Zoran Galić, a ne političar makar dolazio i iz Predsjedništva BiH - kazao je Hini savjetnik ravnatelja Svevlad Hoffman.

Koliko točno osoba ima zabranu ulaska u BiH i tko su one zaštićeni je podatak kojim raspolaže samo OSA, a zakon regulira da granični policajci tek unosom osobnih podataka s putnih dokumenata u računalni sustav dobivaju informacije o eventualnim restriktivnim mjerama koje treba poduzeti.

