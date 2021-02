Predsjedatelj Predsjedništva BiH, Milorad Dodik uputio je u nedjelju bizarnu čestitku bivšem američkom predsjedniku Donaldu Trampu nakon što je Senat glasao protiv njegova opoziva po optužbama za poticanje na pobunu i napad na američki Kongres.

Mediji pod kontrolom Vlade Republike Srpske objavili da je Dodik Trumpu poslao poruku u kojoj je ocijenio kako je ishodom glasanja u Senatu "okončan pokušaj političke osvete Trumpu". Za kontroverznog, bivšeg američkog predsjednika kaže da je "bio suvereni lider SAD-a i veliki patriot koji je volio svoju zemlju".

- Donald Trump ostat će zabilježen kao domoljubno orijentirani predsjednik Amerike koji je poštovao svoju zemlju i vladavinu prava, ali i suverenost drugih zemalja, ne miješajući se u njihove unutarnje stvari. Oni koji su pokušavali napadati i ugrožavati Trumpa ugrožavali su i te temeljne ljudske vrijednosti za koje se on istinski borio - izjavio je Dodik.

Iako je formalno trenutačno na dužnosti prvog među jednakim u Predsjedništvu BiH, Dodik je svoju poruku Trumpu uputio u osobno ime i bez konzultacije s drugom dvojicom članova državnog vrha.

Dodik je i uoči predsjedničkih izbora u SAD-u u studenome prošle godine otvoreno pozivao Srbe u SAD-u da glasaju za Trumpa. Sadašnjeg američkog predsjednika Joea Bidena proglasio je "srbomrscem".

Bidenu je ipak čestitao na pobjedi, no učinio je to tek nakon što su to učinila druga dvojica članova Predsjedništva BiH, Željko Komšić i Šefik Džaferović.

Unatoč otvorenom navijanju za Trumpa, Dodiku to nije pomoglo da ga bivša američka adminstracija ukloni sa svoje crne liste na koju je dospio zbog opstruiranja provedbe Daytonskog sporazuma. Na crnu listu dospio je još za predsjedničkog mandata Baracka Obame.