Dodik izazvao novi skandal, u Izraelu je hvalio Rusiju...

I taj je susret iskoristio kao bi ponovo hvalio politiku koju trenutačno vodi Moskva ratujući protiv Ukrajine.

"U ovom trenutku kada svijet i jedan dio kolektivnog Zapada pokušavaju svaliti na Rusiju svu krivnju svijeta mi smo jasno poručili da nismo spremni biti dio te histerije Zapada i ne želimo biti dio politike sankcija koje one uvode Rusiji nego želimo suradnju. To moj dolazak ovdje potvrđuje", izjavio je Dodik za televiziju Republike Srpske (RTRS) nakon susreta s ruskim veleposlanikom u Izraelu Anatolijem Viktorovim.

Dodao je kako u RS-u stalno nastoje pokazati "želju za suradnjom, privrženost i poštovanje prema moćnoj ruskoj povijesti, ruskom narodu i ruskoj državi".

Viktorov je kazao da je zahvalan Dodiku jer je našao vremena za ruskog veleposlanika u Izraelu te kako se zalaže da njih dvojica zajedno "ne dopuste iskrivljavanje povijesti".

Dodik je rekao da Viktorova poznaje iz nekih ranijih razdoblja i to iz BiH, no ostalo je nejasno zašto se on kao član Predsjedništva jedne države sastaje s veleposlanikom neke druge u trećoj zemlji.

Na to su odmah reagirali iz oporbene parlamentarne Naše stranke upozoravajući kako je Dodik posjet Izraelu zlorabio ne bi li pridonio jačanju ruskog utjecaja.

Točan karakter Dodikova puta u Izrael nije pojašnjen a tamo ga je kao jedini dužnosnik primio Avigdor Lieberman, trenutačni ministar financija. S njim je Dodik suradnju uspostavio ranije kao s liderom nacionalostičke stranke Izrael naš dom koja okuplja pretežito imigrante s područja nekadašnjeg Sovjetskog Saveza.

Dodikov pokupšaj da se sastane i s predsjednikom Izraela Isaacom Herzgom u utorak je propao jer se šef židovske države s njim tek tek usputno rukovao.

Uspjelo mu je sao razgovarati s jeruzalemskim patrijarhom Teofilom III i predsjednikom Svjetske cionističke organizacije Yaakovom Hagoelom.

No stigao je posjetiti i Zid plača u Jeruzalemu i tamo, sukladno običajima, ostavio poruku na papiriću sa svojom željom.

"Moja je želja da RS u budućnosti bude neovisna", rekao je Dodik novinarima koju je želju napisao.

