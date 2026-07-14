Je li ovo bila najodvratnija provokacija?! Na Korčuli s BG tablicama i datumom pokolja

Registarske pločice BG 2591 - VU na automobilu iz Srbije izazvale su prije par dana ogroman revolt mještana Korčule, ali i domaćih turista. U njima su prepoznali datum 2. svibnja 1991. kad je 12 hrvatskih redarstvenika ubijeno u Borovu Selu.

Društvenim mrežama širi se fotografija bijele Škode s kombinacijom slova i brojki koja teško da može biti slučajna. Pozvana je i policija koja nam je potvrdila da su postupali.

- Sporni automobil vozila je osoba koja ga je posudila, odnosno nije njegov vlasnik - rekli su nam iz policije i dodali kako nisu sigurno mogli utvrditi radi li se o slučajnosti koju bi netko tako prepoznao ili o namjernoj provokaciji stranog državljanina.

Zbog toga vozača nisu mogli prekršajno niti kazneno prijaviti.

Foto: tiktok

Kako neslužbeno doznajemo, čovjeku koji ga je vozio poručeno da čim prije makne vozilo s otoka što je i napravio. Sam broj s tablice možda i ne bi izazvao pozornost da uz njega nije dodano i VU, što kod nas označava grad Vukovar.

Podsjetimo, pokolj 12 hrvatskih redarstvenika u Borovu Selu je i dalje bolna tema za Hrvatsku te to krvoproliće obilježava otvoren napad Srba na RH i na početku Domovinskog rata. Te noći s 1. na 2. svibnja 1991., na cesti između Borova i Dalja, dvije ophodnje hrvatske policije obavljale su redovno izviđanje. Na ulazu u Borovo Selo policajci su primijetili istaknutu srpsku zastavu te su je namjeravali ukloniti. Tom prilikom na njih je otvorena vatra iz obližnje privatne kuće. U napadu su dvojica policajaca ranjena i zarobljena od strane srpskih pobunjenika, dok su se druga dvojica, unatoč ozljedama, uspjela izvući i obavijestiti nadređene. Sljedećeg jutra u Borovo Selo upućena je skupina hrvatskih policajaca s ciljem oslobađanja zarobljenih kolega. Dolaskom u mjesto upali su u unaprijed pripremljenu zasjedu. U žestokom napadu poginulo je 12 pripadnika Specijalne jedinice policije Vinkovci, dok su 23 policajca ranjena.

Život su izgubili Stipan Bošnjak, Antun Grbavac, Josip Culej, Mladen Šarić, Zdenko Perica, Zoran Grašić, Ivica Vučić, Luka Crnković, Marinko Petrušić, Janko Čović, Željko Hrala i Mladen Čatić. Njihova pogibija ostala je jedan od najtežih gubitaka hrvatske policije te simbol stradanja u prvim mjesecima Domovinskog rata.

Za zlostavljanje dvojice zarobljenih hrvatskih policajaca Županijski sud u Osijeku je 2012. godine osudio Milana Marinkovića za ratni zločin na tri i pol godine zatvora. Nakon žalbe, Vrhovni sud Republike Hrvatske 2014. godine smanjio je kaznu na tri godine zatvora. U istom predmetu optužene su još četiri osobe – Jovan Jakovljević, Dragan Rakanović, Milenko Mihajlović i Jovica Vučenović – no kako se nalaze izvan Hrvatske, nisu dostupne hrvatskom pravosuđu.