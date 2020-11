Dodik: Nismo imali ništa od Trumpa, nećemo ni i od Bidena

Dodik je najavio da ako Biden kao predsjednik bude dolazio s nekim rješenjima, da mu neće biti problem da mu ponovno kaže da to nije realno.

<p>Ja sam se sretao s Bidenom kad je on 2009. došao da promovira neka rješenja. Tad sam mu rekao da ima pogrešne informacije, a on nije mogao vjerovati da mu to netko kaže. Ja sam mu rekao, izjavio je čelnik SNSD-a i član Predsjedništva BiH Milorad Dodik.</p><p>Gostujući u programu RTRS-a na pitanje što znači za ovaj prostor pobjeda Joea Bidena, Dodik je uputio kontra-pitanje "je li zaista pobijedio?".</p><p>-Nisam čuo da je ijedno državno tijelo to priopćilo, kad priopće njihove vlasti da je završen izborni proces i da je pobijedio Biden ja ću mu čestitati, kazao je Dodik, koji je najavio da ako Biden kao predsjednik bude dolazio s nekim rješenjima, da mu neće biti problem da mu ponovno kaže da to nije realno.</p><p>-Nismo mi imali ništa posebno od Trumpa, niti ćemo imati i od Bidena, rekao je Dodik. </p>