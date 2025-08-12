Dodik otkupio jednogodišnju zatvorsku kaznu. Oglasio se sud

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ne ide u zatvor. Uplatio je novac, 36.500 konvertibilnih maraka (cca 18.500 eura), kojim je zamijenio jednogodišnju kaznu zatvora. Nju je dobio nakon pravomoćne presude zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika Christiana Schmidta, javlja Klix.ba.

- Odlučujući o zahtjevu obrane osuđenog Milorada Dodika za zamjenu izrečene kazne zatvora novčanom kaznom, Sud je, sukladno zakonskim propisima, donio rješenje kojim je, nakon izjašnjenja Tužiteljstva BiH, usvojen navedeni prijedlog obrane te je osuđenom Miloradu Dodiku kazna zatvora zamijenjena novčanom kaznom - poručili su sa suda.

U BiH je, piše Klix, moguće otkupiti zatvorske kazne do godinu dana. Svaki dan za 100 konvertibilnih maraka.

Osim zatvorske kazne, Dodik je dobio i zabranu političkog djelovanja u trajanju šest godina. Zbog toga mu je Središnje izborno povjerenstvo BiH oduzelo mandat predsjednika Republike Srpske.

Na tu odluku je njegov odvjetnik uložio žalbu.