Obavijesti

News

Komentari 7
I TO JE MOGUĆE...

Dodik otkupio jednogodišnju zatvorsku kaznu. Oglasio se sud

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Dodik otkupio jednogodišnju zatvorsku kaznu. Oglasio se sud
Foto: AMEL EMRIC/REUTERS

U BiH je, piše Klix, moguće otkupiti zatvorske kazne do godinu dana. Svaki dan za 100 konvertibilnih maraka.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ne ide u zatvor. Uplatio je novac, 36.500 konvertibilnih maraka (cca 18.500 eura), kojim je zamijenio jednogodišnju kaznu zatvora. Nju je dobio nakon pravomoćne presude zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika Christiana Schmidta, javlja Klix.ba.

- Odlučujući o zahtjevu obrane osuđenog Milorada Dodika za zamjenu izrečene kazne zatvora novčanom kaznom, Sud je, sukladno zakonskim propisima, donio rješenje kojim je, nakon izjašnjenja Tužiteljstva BiH, usvojen navedeni prijedlog obrane te je osuđenom Miloradu Dodiku kazna zatvora zamijenjena novčanom kaznom - poručili su sa suda.

BURE BARUTA Dodik: Moje rušenje je obračun muslimana s kršćanima
Dodik: Moje rušenje je obračun muslimana s kršćanima

U BiH je, piše Klix, moguće otkupiti zatvorske kazne do godinu dana. Svaki dan za 100 konvertibilnih maraka.

Osim zatvorske kazne, Dodik je dobio i zabranu političkog djelovanja u trajanju šest godina. Zbog toga mu je Središnje izborno povjerenstvo BiH oduzelo mandat predsjednika Republike Srpske.

PIŠE: BORIS RAŠETA Miloradu Dodiku bliži se politički kraj, zamor je očit
Miloradu Dodiku bliži se politički kraj, zamor je očit

Na tu odluku je njegov odvjetnik uložio žalbu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
Novi detalji slučaja mrtve bebe: Socijalni radnici u lipnju bili s obitelji, nisu znali za trudnoću...
TUGA KRAJ PLOČA

Novi detalji slučaja mrtve bebe: Socijalni radnici u lipnju bili s obitelji, nisu znali za trudnoću...

Mještani u šoku nakon što je pronađeno mrtvo novorođenče. Policija i državno odvjetništvo još utvrđuju sve okolnosti. Kako doznajemo, obitelj je bila u tretmanu zavoda za socijalni rad...
STRAVA NA A3! Sudar cisterne i pet auta kod Rugvice, jedan mrtav. Zatvorili su autocestu
LANČANI SUDAR

STRAVA NA A3! Sudar cisterne i pet auta kod Rugvice, jedan mrtav. Zatvorili su autocestu

Promet prema Zagrebu je potpuno zatvoren, a vozila se preusmjeravaju kroz Rugvicu. Na čvoru Rugvica u smjeru Bregane kolona je 3 km,
Detalji strašnog sudara na A3: BMW je stajao u zaustavnoj traci. Onda je naišla cisterna...
JEDAN MRTAV

Detalji strašnog sudara na A3: BMW je stajao u zaustavnoj traci. Onda je naišla cisterna...

Dio autoceste A3 kod Rugvice bio je zatvoren satima. U nesreći u 3.20 ujutro poginula je jedna osoba, a četiri ih je ozlijeđeno

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025