BURE BARUTA

Dodik: Moje rušenje je obračun muslimana s kršćanima

Piše HINA,
Čapljina: Milorad Dodik prisustvovao bogosluženju uoči praznika Svetih prebilovačkih i ostalih hercegovačkih mučenika | Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

RS je za njih sinonim za zlo i zato je jasno da je ovdje obračun muslimana s nama kršćanima", izjavio je Dodik kojega je Sud BiH osudio na godina dana zatvora zbog neprovođenja odluka visokog predstavnika.

Smijenjeni predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ustvrdio je u nedjelju da njegova smjena kao i presuda kojom je osuđen na godina dana zatvora predstavljaju "obračun muslimana s kršćanima" najavivši nove referendume kojima bi pokušao spasiti svoj položaj. 

"RS je za njih sinonim za zlo i zato je jasno da je ovdje obračun muslimana s nama kršćanima", izjavio je Dodik kojega je Sud BiH osudio na godina dana zatvora zbog neprovođenja odluka visokog predstavnika međunarodne zajednice a Središnje izborno povjerenstvo (SIP) nakon toga mu je oduzelo mandat entitetskog predsjednika jer Izborni zakon takvu mjeru predviđa za svakog dužnosnika koji je osuđen na kaznu dužu od šest mjeseci zatvora.

Dodik odbija prihvatiti tu odluku i od Narodne skupštine RS traži sazivanje referenduma na kojemu bi se birači očitovali o tome treba li on ostati predsjednikom entiteta.

PIŠE: BORIS RAŠETA Miloradu Dodiku bliži se politički kraj, zamor je očit
Gostujući u jutarnjem programu javnog servisa RTRS najavio je da će nakon toga tražiti još jedan referendum na kojemu od birača očekuje "veliko da" sugerirajući da će to biti izjašnjavanje o status tog entiteta.

"Ovaj put ili će se RS dovoljno distancirati od Sarajeva... ili RS-a doista neće biti", kazao je uz tvrdnju kako u tom entitetu postoji velika spremnost za njegovu obranu.

Zaključio je kako su današnji Bošnjaci-muslimani frustrirani zbog toga što potječu od Srba a stigao je optužiti i Josipa Broza Tita jer su u razdoblju njegove vladavine Muslimani priznati kao nacija u bivšoj SFRJ. 

Po Dodikovu sudu muslimani nisu imali pravo biti tretirani kao nacija.

Glavnog tužitelja Tužiteljstva BiH Milanka Kajganića nazvao je "gadom", sutkinji Seni Uzunović koja ga je u prvostupanjskom postupku osudila spočitao je njenu nacionalnu pripadnost a britanskog ministra vanjskih poslova Davida Lammyja vrijeđao je nazivajući ga "crncem" jer je nezadovoljan politikom Londona prema BiH.

Ljut je i na Europsku uniju jer poziva na poštivanje sudskih presuda.

Kazao je kako je "EU postala ozbiljan problem" a zabrinut je "militarizacijom Njemačke" zbog njezina nastojanja da ojača svoju obranu pred ruskom prijetnjom.

