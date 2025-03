Dodika protjerali s konferencije u Izraelu: 'Tu nije poželjan'. On tvrdi: 'Osjećao sam se kao uljez'

Čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik najavio je u četvrtak u Izraelu kako se narednog tjedna planira vratiti u Bosnu i Hercegovinu. Sud Bosne i Hercegovine izdao je u srijedu nalog za njegovo uhićenje, a trenutno nalazi u Izraelu na konferenciji koju organizira izraelski ministar za dijasporu i borbu protiv antisemitizma Amichai Chikli.

Izraelski dužnosnici obavijestili su Dodika da više nije poželjan na događaju, zbog čega je on u pratnji svoje delegacije napustio konferenciju. O tome je pisao i izraelski medij Israel Hayom, poznat po bliskim vezama s tamošnjim premijerom Benjaminom Netanyahuom.

The Jewish Chronicle, najstariji židovski list na svijetu, također je ranije izrazio ogorčenost zbog odluke izraelske vlade da Milorada Dodika pozove na međunarodnu konferenciju o antisemitizmu koja se održava u Jeruzalemu. Navode da je taj potez sramotan i moralno neprihvatljiv, s obzirom na to da Dodik negira genocid u Srebrenici.

- Kako je moguće da država koja njeguje sjećanje na žrtve Holokausta poziva osobu koja negira masovne zločine nad Bošnjacima? - stoji u objavi, navodeći da se Izrael ovakvim potezima cinično ruga muslimanskim žrtvama genocida.

I The Jerusalem Post objavio je članak da je Dodik prošle srijede na vlastiti zahtjev zatražio ekskluzivni intervju za taj medij.

- Njegovi predstavnici su nam se obratili prije njegovog puta u Izrael, tražeći platformu za direktni razgovor s Izraelcima i širim židovskim svijetom - piše te navodi da je svrha intervjua na kojoj se Dodik bazirao bila podići svijest o rastućem antisemitizmu te naglasiti ono što on opisuje kao povijesnu vezu između srpskog i židovskog naroda.

Ipak, Dodik je napustio jerusalemsku konferenciju o antisemitizmu naglo nakon samo sat vremena.

- Došao sam u Izrael govoriti protiv antisemitizma. Umjesto toga, otkrio sam da nisam dobrodošao, već gost koji se osjećao kao uljez - rekao je Dodik, navodi novinar The Jerusalem Posta.

Dodik je na konferenciji u Izraelu malo govorio o antisemitizmu i holokaustu, spominjao koncentracijski logor Jasenovac tvrdeći kako je tamo ubijeno 500 tisuća Srba uz konstataciju kako su ustaše u NDH činile zločine gore i od nacističkih, te hvalio politiku Donalda Trumpa kojeg je proglasio "osloboditeljem svijeta". Iskoristio je priliku i kako bi se požalio zbog problema koje ima s pravosuđem u BiH, tvrdeći kako je sve to "podvala koja se zove muslimanski nacionalizam i šovinizam prema Srbima".

- Žele me spriječiti da idem u posjete, da se sastajem s državnicima i da me na taj način izoliraju pa da onda pričaju kako se ja ne mogu ni s kim sastati. To je sarajevski 'pasjaluk' (jal) koji nije ništa nepoznato. Na nama je da se borimo. Јa nemam namjeru odustati. Imam još dovoljno godina života da se izborim za adekvatan status RS - kazao je.

U Izrael je otputovao u utorak iz Beograda, a okolnosti pod kojima je prešao granicu unatoč internoj tjeralici koja je za njim raspisana još su predmetom istrage Granične policije BiH.

Nakon što se javio iz Izraela, Tužiteljstvo BiH je zatražilo da se za njim raspiše međunarodna tjeralica, a Sud BiH u srijedu je to prihvatio i njihov nalog da se to učini poslan je Glavnom tajništvu Interpola u Lyonu gdje se sada provjerava jesu li ispunjene sve pretpostavke da tjeralica postane pravomoćna i kao takva proslijeđena svim državama-članicama koje onda imaju obvezu uhititi Dodika i izručiti ga BiH.

Osim Dodika, sud Bosne i Hercegovine izdao je nalog za uhićenje i Nenada Stevandića, predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske. On se prethodno nalazio u Srbiji, ali se u međuvremenu vratio u Bosnu i Hercegovinu. Nalozi su proslijeđeni Interpolu, čime se otvara mogućnost međunarodne pravne akcije. Političke tenzije unutar Bosne i Hercegovine rastu, dok Republika Srpska nastavlja s politikom konfrontacije prema državnim institucijama.

Situacija predstavlja ozbiljan izazov za Daytonski mirovni sporazum iz 1995. godine, koji je omogućio prekid rata u kojem je stradalo oko 100.000 ljudi, dok su milijuni bili prisiljeni napustiti svoje domove. Zapadne sile ocjenjuju Dodikove poteze kao izravno kršenje tog sporazuma, što bi moglo dovesti do novih pritisaka i sankcija protiv njega i njegovih suradnika.