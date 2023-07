Dodikovu letjelicu prijavili kao civilnu, Hrvatskom do Hvara i Milanovića letjeli bez nadzora?

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović na Hvaru je primio Milorada Dodika. U predsjedničku rezidenciju Dodik je došao u pratnji delegacije. Prošle godine u ovo doba Milanović je na Paklenim otocima privatno večerao s Viktorom Orbanom, a s Dodikom je imao "radni sastanak". Susret s Dodikom možda bi ostao nepoznat široj javnosti da kamere Nove TV nisu snimile njegov dolazak pa je nakon toga iz Ureda predsjednika poslano priopćenje.

"Na radnom sastanku predsjednik Milanović i gospodin Dodik razgovarali su o aktualnoj situaciji u BiH i odnosima te susjedne države s Republikom Hrvatskom. U tom kontekstu, posebno su razgovarali o potrebi uspostave funkcionalne i efikasne vlasti u BiH koja će osigurati ravnopravno sudjelovanje legitimnih predstavnika sva tri konstitutivna naroda. Gospodin Dodik informirao je predsjednika Milanovića o razgovorima i procesima kojima se pokušava riješiti institucionalna i politička kriza u BiH, pri čemu su se složili kako je to nužno kako zbog dobrobiti sva tri naroda u BiH, tako i zbog ubrzavanja europskih integracija BiH", piše u šturom tekstu.

"Republika Hrvatska podržava i pozdravlja sve dogovore legitimnih političkih predstavnika triju naroda u BiH koji osiguravaju njihovu ravnopravnost, stabilnost BiH i njen europski put", zaključuje se. Može se primijetiti kako se Dodika u priopćenju opisuje kao "gospodina", dok se Milanovića titulira kao "predsjednika".

Dodik je izjavio da je Milanović na Hvaru potvrdio da Hrvatska podržava dogovor legitimnih političkih predstavnika tri konstitutivna naroda u BiH koji osigurava njihovu ravnopravnost u skladu s Daytonskim sporazumom. "Također smo razgovarali o komunikacijskim i ostalim pitanjima bitnim za Republiku Srpsku", napisao je Dodik na Twitteru.

Plenković: Ovo mistično dolaženje djeluje malo van uobičajnih okvira

Cijelu je situaciju danas komentirao i premijer Andrej Plenković.

- Nisam znao. To je vrlo neobična situacija, ja nemam utjecaj na to koga predsjednik Republike poziva u Hrvatsku, ima puno pravo i slobodu da to radi, ovdje se radi više o tehnologiji tog putovanja. I ja sada, recimo, očekujem hitnu inicijativu oporbe da se sazove izvanredna sjednica Sabora i da se raspravi tema kako je netko bez odgovarajuće diplomatske note, koju obično u ovakvim situacijama šalju veleposlanstva država iz kojih njihovi čelnici dolaze, i da se detaljno traži očitovanje predsjednika kako je to moguće da mu je gost došao bez najave uobičajenim putem - poručio je premijer.

Na pitanje je li MUP imao informaciju o tome, zbog ulaska u hrvatski zračni prostor, tj prelaska šengenske granice, Plenković je kazao da nije imao na način koji bi bio normalan.

- Da su država, sve njene službe, diplomatske službe, policija, kontrola leta, Hrvatska vojska, svi koji to trebaju znati, bile pitane za uobičajene dozvole, sve bi bile odobrene, tako da mi ovo nekakvo mistično dolaženje djeluje malo van uobičajenih okvira. Ali, eto, kad imate ljude koji ne poštuju ni vlastiti Dan državnosti, onda im valjda može u goste dolaziti bilo tko, bilo kako i bez najave - dodao je.

Dodik je došao letjelicom Republike Srbije, a premijer je istaknuo kako vidio u medijima da je to rekao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Meni nije bilo poznato s čijim helikopterom dolazi i kako dolazi. Apeliram na sve vas, imate puno pravo, da sve te detalje onaj tko je Dodika zvao i objasni - naglasio je premijer.

Let nije imao poseban status

A Jutarnji list piše kako je helikopter u Hrvatsku ušao kao obična civilna letjelica. Iz Hrvatske kontrole zračne plovidbe su im naveli:

- Plan leta za navedeni let Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe dostavio je ARO aerodroma Banja Luka. U planu leta nije bio naznačen nikakav poseban status leta u za to predviđenoj rubrici".

Letjelica je prošla preko pola Hrvatske bez nazdora, piše JL.

Jutarnji list piše i kako su "službena tijela Republike Srpske i Srbije u potpunosti izigrala službena tijela Republike Hrvatske i prekršila su sve važeće diplomatske protokole jer su državnu letjelicu prijavili kao najobičniju civilnu."

Radman: Nas nisu pitali...

Prema uobičajenoj proceduri, kad u Hrvatsku dolazi osoba u statusu predsjednika, veleposlanstvo o tome obavijesti naše Ministarstvo vanjskih poslova, onih MORH, oni daju suglasnost, a MVP pošalje odobrenje veleposlanstvu.

- Ministarstvo vanjskih poslova nije bilo pitano. Inače uobičajen put je da se ministarstvu vanjskih poslova nagovijesti, da se uputi diplomatska nota. Nit je Vlada bila uključena. Dakle, to je predsjednik države dogovorio", kazao je Gordan Grlić Radman ministar vanjskih i europskih poslova o dolasku predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika u Hrvatsku i njegovom nalasku s predsjednikom Zoranom Milanovićem. piše Dnevnik.hr