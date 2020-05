Dogodi li se najlošiji scenarij, trebamo privremenu vladu

Saborski zastupnik i predsjednik Središnjeg savjeta SDP-a Branko Grčić u četvrtak je poručio da će u slučaju nemogućnosti sastavljanja vlade nakon izbore Hrvatskoj trebati privremeno i brzo sastaviti vladu nacionalnog spasa u koju bi bile uključene sve parlamentarne stranke.

“Vlada nije u ovoj fazi, srljajući u izbore, napravila sve ono što treba prije nego što se izbori raspišu jer tehnička vlada neće moći produžiti mjeru za očuvanje radnih mjesta i osigurati novac za nju jer ga sada u rebalansu nema, tehnička vlada ne može produžiti moratorij na kredite niti ozbiljno pričati s poslovnim bankama da konačno krenu financirati gospodarstvo. Tehnička vlada se ne može zadužiti, a u srpnju ima međunarodnu obveznicu koju treba refinancirati. Sve to ova HDZ-ova Vlada neće napraviti jer srlja u izbore i to je u ovom trenutku najveći problem za Hrvatsku zbog čega ja neću u ponedjeljak dignuti ruku za raspuštanje Sabora jer nisu pripremili Hrvatsku za izbore”, najavio je Grčić u izjavi novinarima u Saboru.

Poručio je da ozbiljna politička stranka i ozbiljni ljudi moraju razmišljati o svakom scenariju koji se Hrvatskoj može dogoditi, a jedan od njih je da je moguće da će, nakon izbora, zbog činjenice da će dvije najveće grupacije biti potpuno izjednačene, a treća ključni faktor biti jako teško sastaviti vladu.

Dvije desne grupacije imaju u povijesti jako puno sukoba koji ih jako konfrontiraju, od lošeg iskustva Miroslava Škore na predsjedničkim izborima gdje se HDZ svojski trudio da on nikako ne prođe u drugi krug pa do Mosta koji je dva puta sudjelovao u HDZ-ovoj vladi pri čemu je jako neizvjesno da bi se Most opet odlučio na još jedan takav propali eksperiment, analizirao je Grčić.

Naglasio je da svi ozbiljni u Hrvatskoj moraju razmišljati o scenariju da neće biti moguće sastaviti vladu, a da imamo silne probleme čak i bez drugog vala krize s covidom-19.

U takvim uvjetima, kada nisu osigurali novce za plaće, mirovine, socijalna i sva druga davanja države za drugi dio godine, tvrdim i ostajem pri tome da će u tom slučaju jedini izlaz biti da se privremeno i brzo uspostavi neka vlada, smatra Grčić.

Hoće li to biti vlada nacionalnog spasa, u koju bi trebale biti uključene sve parlamentarne stranke ili će to biti neka manjinska, de facto tehnička vlada koja će odraditi taj posao, u ovom trenutku je samo stvar nagađanja. Međutim, Hrvatskoj će to trebati ako se dogodi ovaj najlošiji scenarij. Hoće li ta vlada trajati mjesec, dva ili tri, to ovisi o novom ciklusu krize koji bi se eventualno mogao dogoditi, a iza toga slijede izbore, pojasnio je.

Kazao je da se SDP se trudi napraviti što jači i što veći savez lijevog centra, okupljamo sve političke grupacije i želimo biti pobjednička grupacija koja će omogućiti novi početak i suočavanje s ovom krizom. Mi se uzdamo u poziciju relativnog pobjednika, a nakon toga ćemo ući u pregovore s onima s kojima možemo, poput IDS-a, manjinaca, a za ostale ćemo vidjeti, zaključio je Grčić.

