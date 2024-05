Milorad Pupovac: I Pavelić je imao svoje Srbe. Od Pavelićevih Srba Srbima nije bilo bolje...

Na sastanku manjinaca je dogovoreno da djelujemo usuglašeno, usklađeno i da se držimo zajedno, jer je to bitka na dugu stazu, ne za jednu odluku, priliku... nego za dosta bitaka i prilika. Druga odluka je kad kažem da djelujemo usuglašeno što znači da sve odlučujemo tako da se usuglašavamo. Naš stav je da podržavamo Andreja Plenkovića kao mandatara, ali među nama ima razlika oko toga kome možemo dati podršku kad je posrijedi sastav Vlade, kazao je danas gostujući na N1 televiziji Milorad Pupovac.

Podsjećamo, SDSS, objavljeno je u utorak nakon sastanka predstavnika manjina u Vladi, neće dati potpise potpore Plenkoviću.

Iz Domovinskog pokreta, koji bi s HDZ-om trebao formirati većinu, od početka su slali poruke kako su im SDSS i Možemo! neprihvatljivi, a to će, izgledno je, i dobiti.

- Pozicioniramo se na poziciji koja je iznimno delikatna. Od ove godine, u narednom razdoblju, bit će još delikatnija - kazao je Pupovac za N1.

Navodi da su u protekle četiri godine bili jedinstveni, a ovaj put će biti nešto drugačije.

- Ovaj put ćemo ići s drugačije raspoređenim ulogama – jedni će čuvati vodu, drugi vatru. Oni koji su unutra su voda, a oni koji su vani su vatra - poručio je.

Komentirao je i Domovinski pokret. Naveo je da je DP je dobio glasove na antisrpskoj kampanji, a oformio se antićiriličnoj kampanji. Ipak, navodi da nisu oni spriječili da SDSS bude dio vladajuće većine.

'Nisam siguran da je Plenković imao drugog izbora'

- Oni su samo teško kontaminirali politički prostor zemlje. SDSS je donio odluku da neće s DP-om, nisu oni spriječili SDSS, nego je SDSS od početka imao takav stav - kazao je.

Zašto je Plenković pristao na ovo? Pitali su ga s N1 televizije.

- Nisam siguran da je imao drugog izbora. Nisam siguran da je Hrvatska imala drugog izbora.

A osvrnuo se i na Zorana Milanovića...

- Postoji čovjek koji je oprao ovu stranku. Ako kažete to su dobri dečki, samo ih ljudi krivo gledaju… Čuvar Ustava, normalnosti. Situacija je ozbiljna. Nitko ovo ne radi iz zadovoljstva nego iz nužde. Kad je Zoran Milanović postao DP-ovac, kad je legalizirao to što DP radi, to pitanje se nije postavilo… Razlika zašto nećemo biti unutra, čuvat ćemo zemlju od daljnje ekstremizacije...

Na pitanje zašto HDZ nije imao izbora nego ići s DP-om, navodi da je oko njih stvoren sanitarni kordon.

- A to što aždaja nacionalizma i ekstremizma dolazi na vrata, a to ništa.

Pitali su ga i je li žali zbog neke odluke koju je donio on ili SDSS...

- Volio bih da neke odluke nisam donio. Volio bih da sam imao više snage i više partnera za to… - kazao je za N1.

Nije htio navesti primjer odluke koju nije trebao donijeti.

- Mi smo neke od svojih stavova podijelili s Plenkovićem kad je posrijedi SDSS, a neke ćemo podijeliti kad je klub nacionalnih manjina s mandatarom, i kad je u pitanju program Vlade i kadrovska rješenja. On ih zna - kazao je Pupovac pa naveo čemu ne bi smjelo biti mjesta u vladi..

- Radikalizmu, ekstremnosti, zatucanosti, zaostalosti ne smije biti mjesto u Vladi, isključivosti bilo koje vrste - kazao je Pupovac.

Komentirajući zašto se upravo raspravlja o tome SDSS ne bude dio vladajuće većine, Pupovac se još jednom dotaknuo Milanovića..

- Krenuo je normalno, a završio abnormalno. Pitajte njega. Pitajte sve one koji tada nisu stavili prst na čelo. Znamo tko je bio master of the game i tko su sve bili teklići u toj igri. Neka se svatko zapita za sebe. Ne vjerujem da će se on zapitati za sebe...

Osvrnuo se na izjave Marija Radića da SDSS-ovi zastupnici nisu legitimno izabrani prestavnici srpske nacionalne manjine.

“To je tvrdnja koja nema potvrde ni u kojoj odluci bilo kojeg tijla koje je nadgledalo izbore. SDSS djeluje od 1997. godine. Radić govori protivno Ustavu i širi nacionalni u vjersku mržnju iz neukosti i neznanja, čovjek ne zna i ne razumije, jer mu je netko rekao da govori protiv SDSS-a. A to kako oni imaju Srbe na svojim listama, imaju ih temeljem tog istog zakona. Podsjetit ću ga, i Pavelić je imao svoje Srbe, ali Srbima nije bilo bolje od takvih Pavelićevih Srba”, poručio je Pupovac.