Europska unija i britansko-švedska farmaceutska kompanija AstraZeneca postigle su u petak dogovor o isporuci preostalih doza cjepiva protiv covida-19 iz ugovora potpisanog prošle godine, koji jamči EU-u 200 milijuna doza.

Prema dogovoru, AstraZeneca se obvezala da će isporučiti 60 milijuna doza cjepiva do kraja trećeg kvartala ove godine, 75 milijuna do kraja godine i 65 milijuna doza do kraja prvog tromjesečja sljedeće godine.

Tim dogovorom se okončava i sudski postupak pred sudom u Bruxellesu.

“Današnji dogovor jamči da će AstraZeneca isporučiti preostalih 200 milijuna doza cjepiva Europskoj uniji”, izjavila je povjerenica za zdravstvo Stella Kyriakides.

AstraZeneca je do kraja drugog tromjesečja ove godine isporučila oko 100 milijuna doza cjepiva Europskoj uniji.

Prema ugovoru potpisanom u kolovozu prošle godine, AstraZeneca se obvezala da će isporučiti do kraja lipnja ove godine 300 milijuna doza cjepiva, ali su zbog problema s proizvodnjom isporučili samo 100 milijuna doza.

Smanjenje isporuka usporilo je proces cijepljenja u EU-u u prvom kvartalu ove godine. EU je računala na AstraZenecu kao na najvećeg isporučitelja cjepiva s obzirom na cijenu i prednosti pri skladištenju i transportu toga cjepiva.

Europska komisija (EK) je u travnju pokrenula tužbu protiv AstraZenece zbog nepoštivanja ugovora o isporuci cjepiva protiv covida-19 i zato što nije imala "pouzdan" plan kako bi osigurala pravovremene isporuke cjepiva.

Osim problema s isporukom, cjepivo AstraZenece je bilo pod povećalom zbog slučajeva zgrušavanja krvi i rijetkih poremećaja živčanog sustava među ljudima koji su primili to cjepivo.

Iako je Europska agencija za lijekova ustvrdila da koristi cjepiva AstraZenece premašuju rizike, nekoliko europskih zemalja ograničilo je uporabu tog cjepiva na starije dobne skupine ili ga je potpuno obustavilo.