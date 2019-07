'Dogovor je bio da Marić nama obnovi samostan i dobije stan'

Ne znam tko su bili radnici, a ni koja je firma to radila, je li to radio Goran Marić osobno ili je nekoga angažirao, ili su to radili njegovi prijatelji. Dogovor je bio da će Marić osigurati obnovu fasade i dijela samostana Majke Božje Lurdske u Zagrebu, kako bi se otvorio studentski dom sa devet soba i kuhinjom, a Provincija je njemu dodijelila uništeni, devastirani i posve neupotrebljiv stan u Zvonimirovoj ulici uz financijsku nadoknadu, ispričao je za Jutarnji list tadašnji provincijal Provincijalata Franjevačke provincije Presvetog otkupitelja iz Splita fra Željko Tolić, koji je sporni stan prodao tvrtki Scientia d.o.o. u kojoj je tada odgovorna bila supruga današnjeg HDZ-ovog ministra državne imovine.

Fra Tolić ne zna koliko je stajala obnova samostana, a ni tko ju je konkretno radio.

Radovi trajali dvije godine

- Ne znam tko je to radio. Žao mi je što se sada jedna plemenita ideja na taj način podcjenjuje. Pretpostavljam da to nije financirala ni država, ni grad, a ni općina, ali nisam ga to ni pitao, nisam pitao ni koja tvrtka to radi, a ni koji ljudi. Vodio sam se humanitarnom idejom da osiguramo smještaj za siromašne studente - kaže fra Tolić.

Kaže da mu nije poznat ni brat Gorana Marića koji se bavio građevinom i ne zna je li on vodio radove u stanu. Tvrdi da bi povremeno došao i vidio kako napreduju radovi. Sve je počelo 2009., a trajalo je do 2011. godine.

- Ja u ničiji džep nikad nisam gledao, ne pitam ljude što-kako, načelno pristupam svakom čovjeku kao časnom i moralnom, a kakav je on ne znam niti idem ispod ili iznad elementarne pristojnosti - rekao je fra Tolić na pitanje zar nije pitao Marića kako će osigurati novac za toliku obnovu.

Na sina glasi i kuća u Remetama

Fra Tolić kaže da mu nije poznat ni poduzetnik Zvonko Šarić koji je kasnije preuzeo tvrtku Scientia i stan u Zvonimirovoj, a zatim ga prodao tvrtki Šred-Invest u kojoj je ministar nekad bio direktor, a u čijem stanu danas pak živi ministrov sin, ali - u najmu.

O aferi Marićevih stanova prvi je pisao Index. Otkako afera traje, ministar Marić uporno se brani tvrdnjom da su se poslovanjem tvrtke bavili samo njegova supruga i sin.

Stan u Zvonimirovoj ulici tvrtka Scientia, naime, kupila je 2011. godine za, kako piše portal Index, 930.000 kuna. Potpisnici kupoprodajnog ugovora, navodi nadalje Index, za taj stan u Zvonimirovoj bili su supruga ministra Marića te tadašnji čelnik Provincijalata Franjevačke provincije Presvetog otkupitelja iz Splita, fra Željko Tolić.

Na Marićeva sina, danas odvjetnika Antu Marića, u zemljišnim knjigama glasi i kuća od 67 četvornih metara u zagrebačkim Remetama, koja je bila izostavljena iz svih imovinskih kartica ministra Marića iako je bila u vlasništvu njegove supruge do 2013. godine, kada je prebačena na sina.

Nije poznato koja je tvrtka radila na obnovi studentskog doma, no poznato je da se Zvonko Šarić, među ostalim, bavi građevinom, a neke od tvrtki koje su bile registrirane za tu djelatnost su H.B. inženjering, pa i Maxmar koji je 2015. godine ugašen, a u kojoj su svojedobno bili na pozicijama Zvonko i Stjepan Šarić, pa i Ante Marić, no nije poznato je li riječ o ministrovom bratu.