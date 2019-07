Kuščević preko noći 'izgubio' 1,5 milijuna kuna na svojoj vili

Ministar čija ostavka se očekuje je preko noći izgubio 1,5 milijuna kuna vrijednosti na svojoj vili s bazenom u Nerežišćima na Braču koju iznajmljuje ljeti za 16.000 kuna tjedno. Umjesto šest milijuna kuna, sad ju je Kuščević procijenio na “tek” 4,5 milijuna.

Također, povećao je ukupnu površinu te kuće s okućnicom. Umjesto 350 četvornih metara (sama kuća), sad su upisana 952 četvorna metra što je površina cijelog zemljišta na kojem je kuća s dvorištem i bazenom. Kuščevićeva vila je inače kroz godine često mijenjala vrijednost i površinu, što sugerira da se ministar koji donosi zakon o sprečavanju sukoba interesa baš ne snalazi u pravilima istog tog zakona.

Prije osam godina, tri godine nakon što je napravio kuću, upisao je da ona vrijedi sedam milijuna kuna i ima površinu 1000 četvornih metara s okućnicom. Tako, iako cijene nekretnina rastu, ministru, po njegovoj procjeni, stalno padaju. Ali Kuščević je već dao opravdanje, rekao je da je prvu vrijednost upisao “iz srca”, a da ona manje vrijedi. No, nije ovo jedina izmjena.



Ima ih i na drugoj kući koja je do 2015. godine bila štala, a onda je načelnik Kuščević predložio izmjenu prostornog plana kojim je ona mogla postati kuća pa ju je i sagradio. Sad u toj kući živi obitelj dok vilu iznajmljuju. Ta je kuća bila upisana s površinom 60 kvadrata vrijednosti 200.000 kuna. Sad je Kuščević upisao i okolno zemljište, ukupno 2648 kvadrata, i podigao vrijednost na 500 tisuća kuna.

Nakon što sui upozorila da Kuščevićeva supruga već godinama ima još jednu građevinsku česticu od 146 kvadrata koja nije prijavljena u imovinskoj kartici, sad je jedna građevinska čestica koje dosad nije bilo napokon upisana. Radi se o čestici od 137 kvadrata koju je ministar procijenio na 35.000 kuna. Ali ona ne glasi na suprugu nego na njega osobno, a kako nam se ministar nije javljao, nije bilo moguće dobiti obrazloženje o kojem zemljištu se radi. Svejedno, poslali smo mu upit.Je li mu supruga darovala nešto ili je ministar zaboravio nešto upisati jer kako je sam objasnio: “Hvala Bogu, imam puno nekretnina, pa sam neke zaboravio upisati u katastar”?Što se tiče suprugina zemljišta, ona ima građevinsku parcelu od. Radi se o zemljištu koje je kupila s još. Ali je 2011. općina na čelu koje je bio suprug prenamijenila zemljište pa je cijena porasla. Prodala je 1951 kvadrat za 1,5 milijuna kuna, a vrijednost ostatka procijenila je na 1,3 milijuna kuna. Sad je smanjila vrijednost zemlje koja joj je ostala za 250.000 kuna. Ostala imovina je ostala iste vrijednosti i površine.

Uz navedeno, Kuščević već ranije ima prijavljeno da mu supruga od iznajmljivanja zarađuje 120.000 kuna godišnje, čeka još 1,4 milijuna kuna od prodaje zemlje, a on ima šumu vrijednu 150.000 kuna, šumu vrijednu 5000 kuna i vinograd vrijedan 50.000 kuna.



Od pokretnina tu su dva stara Mercedesa, Honda i čamac. Kuščeviću se ne piše dobro. Dasku mu sapunaju oporba, koalicija i, ako je vjerovati anonimnim šuškanjima, ekipa iz matične stranke. Prema pisanju Nacionala, čak se i Jandroković, poslovični lakmus papir predstojećih šup-karti, složio da Lovro mora napustiti Vladu.



Od ministra uprave ruke je oprala i predsjednica poručivši kako ne želi komentirati aferu. Ipak, naglasila je kako “nitko ne može biti iznad zakona i iznad naroda” te dodala kako se “osim pravnih aspekata moramo voditi i moralnim načelima”. Nije teško iščitati poruku iza ove floskule.

Premijerova koalicija, s druge strane, vrlo artikulirano i nedvosmisleno traži ostavku. Potpredsjednik Vlade i zamjenik šefa HNS-anajavio je kako će Plenkoviću predložiti Kuščevićevu smjenu. Iako su iz Vlade demantirali tu vijest, Štromar ju je na presici nanovo potvrdio, a ostali članovi stranke dijele njegov stav.Član predsjedništvajasno je poručio kako su dosadašnja otkrića o Lovri “za pritvor, a ne za ostavku ili smjenu”. HNS-ov župan i nositelj liste za EU izboresmatra da će do kraja tjedna Kuščević biti bivši ministar.- Naš zahtjev nije ultimatum, tu nema prijetnji, to je jasan stav da za ministra koji je to radio što je radio nema mjesta u Vladi. Premijer to može odbiti, ali prije toga treba razgovarati - smatra Posavec. HNS, ako im je vjerovati, čvrsto stoji pri zahtjevu za ostavkom.Javio se i, iz kojeg je teško izvući konkretnu političku rečenicu, i poručio kako koalicija ne treba nositi teret koji se veže uz ministra Kuščevića. Doduše, u subotu je najavio kako će SDSS tek početkom tjedna imati sastanak i zauzeti službeni stav.- Kakav će to biti stav, ne mogu sad reći. Sama činjenica da će se o toj temi razgovarati trebala bi biti dovoljna - poručio je Milorad Pupovac.je za promjenu bio šutljiv. Koalicijski partner vladajućeg HDZ-a nije imao komentara na nered koji je Kuščević prouzročio.

SDP se, pak, punom parom trudi ispuniti zadaću oporbe. Već danima oštro prosvjeduju protiv Lovrinih svinjarija, a danas se u Saboru očekuje njihov prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja ministru uprave. Upozoravaju na njegovu nedostojnost za obnašanje dužnosti i kontinuirano upozoravaju na ozbiljno kršenje propisa.

- Nevjerojatno je da premijer Plenković brani ljude koji su stekli milijune kuna i ne odlučuje se za jedini logičan potez, da tog dužnosnika razriješi i pokaže građanima da mu je važnije da ima čiste ljude u svojoj Vladi nego one koji su stekli milijune tijekom mandata za koje ne mogu objasniti kako. Još se sprdaju s građanima objašnjenjima kako je moguće steći sedam ili osam milijuna do 44. godine - žestio se Gordan Maras u Saboru.Atmosfera neodoljivo podsjeća nate hermetički pritisak medija i oporbe za ostavkom zbog afere Hotmail.Ipak, Plenkovićeva je zadnja.Premijer tjednima odolijeva otkrićima novinara, zahtjevima opozicije i zdravom razumu. Sve dosad je grčevito branio svog ministra ogrezlog u tolike afere da se pojavila šala kako će se Kuščeviću, ako mu se otkrije još jedna nekretnina, biti dodijeljen status županije. Ipak, izgleda kako se primiče vrijeme odluke.Plenković je u utorak bioo izboru novih šefova europskih tijela, a među kandidatima za budućeg predsjednika Europske komisije isplivalo je i njegovo ime. Ali zanajavljen je sastanak užeg kabineta, a u. Tu bismo napokon mogli dobiti konačan odgovor na pitanje leti li Lovro iz ministarske fotelje.Kad su novinari ranije od premijera pokušali ispipati naginje li Kuščevićevoj smjeni i kako komentira rezolutan stav svojih koalicijskih partnera,- Sastat ću se s koalicijskim partnerima kad god treba. Vjerojatno me javnost i birači poznaju da, ako nešto organski ne podnosim, to su ultimatumi - odvratio je premijer, ne dajući naznake o svojoj odluci.- Prema tome, to sa mnom neće ići ni oko ovih (europskih) ni oko domaćih tema - dodao je.Njegovisu bili konkretniji.

- Da je pametan, Lovro Kuščević bi dao ostavku, kao što je to učinila Martina Dalić, koja je veći stručnjak od njega. Bude li tvrdoglav, premijer neće imati drugog izbora nego ga smijeniti. Lovro Kuščević je definitivno na odlasku - rekao nam je sugovornik iz HDZ-a.

- Postao je prevelik teret premijeru, HDZ-u, a i na terenu je percepcija takva da ne može ostati - smatra sugovornik iz vladajuće stranke.

Ako premijer iz Bruxellesa ima sluha za puls iz vlastite stranke i koalicije, čini se da je pred njim logična odluka.

Rent-a-pašnjak, bivša štala i tri vile

Lovro Kuščević još u katastru vodi svoju vilu s bazenom koju iznajmljuje turistima kao pašnjak. Tijekom ljeta boravi u kućici preko puta, koja se također još vodi kao pašnjak, a nastala je u negrađevinskoj zoni zahvaljujući izmjenama prostornog plana Općine Nerežišće. Naime, Lovro je kao načelnik iste te općine zatražio dozvolu za gradnju štale, dopuštene na poljoprivrednom zemljištu. Kad je zgotovio, novi prostorni plan mu je omogućio da je prenamijeni u kuću.

Oaza na jugu otoka i bauštela u susjedstvu

Foto: Snimio čitatelj, Pixsell

U uvali Grška nalazi se oaza na šogorovo ime, koju Lovro navodno često posjećuje. Samo 150 metara od vile s bazenom grade se nove tri vile na bivšem ženinu zemljištu.