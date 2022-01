Tim bi plinovodom Rusija mogla nadigrati EU u geopolitičkim i energetskim igrama, piše u utorak britanski Daily Express.

Sporazumom bi bio pokrenut plinovod "Snaga Sibira 2", koji bi, kako se navodi, udvostručio izvoz u Kinu, transportirajući do pedeset milijardi kubnih metara više prirodnog plina svake godine nego je to trenutno putem plinovoda Snaga Sibira. To je, slučajno ili ne, količina podjednaka onoj za koju je projektiran plinovod Sjeverni tok 2, koji čeka regulatorno odobrenje za početak rada, a namijenjen je dopremi ruskog plina u Njemačku i dalje u Europu preko Baltika.

Britanska novina napominje i da informacije o pokretanju novog plinovoda dolaze u razdoblju u kojemu se Europa nalazi u energetskoj krizi, a cijene plina postižu rekorde. Dodaje da se energetska kriza u EU-u intenzivirala zadnjih tjedana nakon što su u Francuskoj zaustavljeni neki nuklearni reaktori, a Njemačka bilježi slabu proizvodnju struje iz vjetroelektrana.

Posljedični nedostatak snage potaknuo je zemlje da spale više ugljena, pa čak i mazuta kako bi svjetla ostala upaljena, a domovi topli, no to ide nauštrb proklamiranim ekološkim ciljevima, piše Daily Express. Istovremeno, poznavatelji energetskih i (geo)političkih prilika optužuju Putina da petlja s opskrbom plinom kako bi pritisnuo EU da odobri plinovod Sjeverni tok 2.

Analitičari upozoravaju da bi novi plinovod iz Rusije u Kinu, Rusiji omogućio dodatnu polugu utjecaja nad Europom, što bi EU ostavilo nemoćnim da zaustavi rastuću agresiju Kremlja na Ukrajinu.

Snaga Sibira 2 kao i prvotna varijanta istog plinovoda, dovodila bi plin sa sibirskog poluotoka Jamala, izvora plina koji se izvozi u Europu, u Kinu. Zapadni dužnosnici se brinu da bi projekt mogao imati geopolitičke implikacije za europske nacije prije nego što ozbiljno krenu s tranzicijom na obnovljive izvore energije.

Budući da će, bide li izgrađen, planirani plinovod Snaga Sibira 2 moći u Kinu dopremiti otprilike istu količinu koju bi Sjeverni tok 2 mogao transportirati u Europu, dat će Kremlju više mogućnosti utjecaja na to tko dobiva plin i po kojoj cijeni, smatraju analitičari, a neki drže i da će ovisnost Europe o ruskom plinu značiti da će na kraju morati pokleknuti pod pritiskom Moskve.