Dogovorila susret Plenkovića i Đokovića, na nju 2008. godine pucali iz pištolja s prigušivačem

Nikolina Babić (48) na čelu je Hrvatskog teniskog saveza već dvije godine. Istaknuta je članica HDZ-a, kratko je bila i zastupnica u Saboru prije četiri godine, a 2008. preživjela je pokušaj ubojstva

<p>Adria Tour u režiji <strong>Novaka Đokovića</strong> doživio je u Zadru potpuni debakl. Uz prvog igrača svijeta, koji je priznao da je prerano ušao u takvo što, cijelom je "hepeningu" podrška bio i<strong> Hrvatski teniski savez</strong> i kao takav snosi dio odgovornosti za sve propuste.</p><p>A bilo ih je, ne samo u ovom posljedičnom i konačnom za koji sada zna svaki kutak u svijetu, već i tijekom, primjerice, ženskog turnira i muškog kvalifikacijskog.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Zabava tenisača na Adria Touru</strong></p><p>- Primijetio sam da nema minimalnih uvjeta za organizaciju turnira. Nije bilo hladne vode za trening, hladnjaka, što je, zapravo, osnova za organiziranje nekog profesionalnog natjecanja. Moja sestra je predala meč zbog mučnine. Bila je velika sparina i vrućina i to uopće nisu bili uvjeti za tenis. Donesena je odluka da se igra bez gledatelja i da se tenisači moraju testirati dvaput. Jednom po dolasku i još jednom nakon tri dana. Nije se ni mjerila temperatura, a vjerujem da bi igrači pristali na to. To su pravila WTA-a i ATP-ja koja su donesena prije tri mjeseca i napisana na preko 100 stranica - rekao je direktor WTA turnira u Bolu<strong> Feliks Lukas.</strong></p><p>- U četvrtak sam reagirao i rekao da nema minimalnih uvjeta, kao ni sredstava za dezinfekciju, a oni su tek za vikend to postavili. Tko snosi krivicu za organizaciju Kid's daya? Iz WTA-a su rekli da se ne organizira, ali očito ekipa iz HTS-a nije to znala. Ovo je bila dobra namjera i dobra prilika da se nešto napravi super. Ali nije bilo stručnih stručnih ljudi koji poznaju materiju. Smatram da je ovo odgovornost HTS-a- Oni su stali kao organizator i tako su medijski istupali.</p><p>Na čelu HTS-a od lipnja 2018. godine jest<strong> Nikolina Babić (48)</strong>, Čakovčanka koja je magistrirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu te nekadašnja direktorica tvrtke Pana. Istaknuta je članica HDZ-a, a kratko je bila i zastupnica u Hrvatskom saboru prije četiri godine.</p><p>Kao takva odigrala je ulogu u dolasku hrvatskog premijera<strong> Andreja Plenkovića</strong> u Zadar gdje je bio u kontaktu s Novakom Đokovićem, no smatra kako premijer nema razloga za brigu.</p><p>- Prema mišljenju epidemiologa, posjetitelji koji nisu bili duže od deset minuta u izravnom kontaktu s pozitivnim igračima nemaju razloga za zabrinutost - rekla je.</p><p>Babić se, pak, uhvatila ukoštac s rješavanjem još jedne nacionalne i teniske sramote - <strong>Nacionalnog teniskog centra </strong>koji već godinama propada. Želja za novim je tu, ali dug je put od želje do realizacije.</p><p>- To je svakako bolno pitanje. Nacionalni teniski centar (NTC) zatvoren je i prije nego što smo mi došli na čelo HTS-a. Razgovaramo s Gradom, želimo dugoročno rješenje i inzistiramo na nekim uvjetima. Nacionalni teniski centar nam je potreban, a vidjet ćemo hoće li biti na toj ili nekoj drugoj lokaciji.</p><p>Prije 12 godina preživjela je atentat dok se u automobilu vozila s trogodišnjim sinom. Sugrađanin <strong>Marko Taradi </strong>pokušao ju je ubiti ispalivši dva hica iz pištolja s prigušivačem, za što je i osuđen 2016. godine na četiri godine i osam mjeseci braneći se da je to učinio po nalogu poduzetnika Miljenka Crnčeca, koji je bio u svađi s Nikolininim ocem, poznatim poduzetnikom Alojzijem Sobočanecom.<br/> <br/> No tu je presudu Županijskog suda u Varaždinu ukinuo Vrhovni sud, a lani je sud na ponovljenom suđenju utvrdio da Taradi nije kriv i nepravomoćno ga je oslobodio obrazloživši da argumenti tužiteljstva nisu bili dovoljni za osuđujuću presudu.</p><p>Pod mandatom Nikoline Babić Hrvatska je osvojila drugi naslov u <strong>Davis Cupu </strong>u povijesti, a ispostavilo se da je taj trijumf u Lilleu 2018. bio i zadnji u toj verziji najstarijeg momčadskog natjecanja na svijetu.</p><p>Babić je zaslužna i što se u reprezentaciju vratio<strong> Mate Pavić</strong> koji nije bio u najboljim odnosima s bivšim izbornikom <strong>Željkom Krajanom</strong>, koji je smijenjen na još jedan, za HTS, ružan način, a definitivno bi trebala odigrati ulogu i u popravljanju odnosa u Fed Cup reprezentaciji jer i u njoj ima nezadovoljnih sadašnjim stanjem i odnosom u reprezentaciji i cijelog Saveza.</p><p>- Morat ćemo puno raditi. Inzistirat ću na sustavu, timskom radu i odgovornosti. Struka će nam biti u prvom planu. Prioritetni cilj nam je vratiti djecu na teniske terene, omasoviti turnire jer danas imamo poluprazne ždrjebove od 12 do 18 godina. Gotovo da nemamo predstavnike na juniorskim Grand Slam turnirima i to govori o nesustavnom radu posljednjih nekoliko godina - poručila je.<br/> </p>