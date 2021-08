Oko 5400 ljudi koji su se sklonili u zračnu luku u Kabulu i čekaju evakuaciju iz Afganistana suočeni su s "neposrednim" terorističkim prijetnjama, rekao je američki general u petak, dan nakon smrtonosnog napada Islamske države.

- Do posljednjeg trenutka ćemo ih ukrcavati na američke vojne letove koji napuštaju Afganistan - rekao je general Hank Taylor na konferenciji za novinare u Pentagonu.

Glasnogovornik ministarstva obrane John Kirby izjavio je da je evakuacija suočena s "neposrednim i uvjerljivim prijetnjama", dan nakon samoubilačkog atentata u kojem je ubijeno 13 američkih vojnika i više desetaka Afganistanaca.

Kirby je rekao i da američke vojne snage koje kontroliraju zračnu luku Kabulu moći nastaviti evakuacije do "posljednjeg trenutka" .

- Očekujemo da ćemo ovu misiju evakuacije završiti do kraja mjeseca - istaknuo je Kirby.

General Taylor je rekao da je atentat kod aerodroma u Kabulu izveo samo jedan bombaš samoubojica, a ne kao što se vjerovalo dvojica. Došlo je do jedne eksplozije, one kod ulaza u zračnu luku, a ne i one kod obližnjeg hotela.

- Mogu vam potvrditi da ne vjerujemo da je postojala i druga eksplozija u ili blizu hotela Baron, bio je samo jedan bomaš samoubojica - izjavio je Taylor.

Za napad u četvrtak u kojem je poginulo najmanje 85 ljudi odgovornost je preuzeo afganistanski ogranak Islamske države.

Britansko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je u petak da je među poginulima dvoje britanskih državljana.

Evakuacija civila i stranih vojnika trebala bi završiti do 31. kolovoza, roka koji je usuglašen s talibanima.

Bijela kuća je objavila u petak da je više od 111.000 ljudi evakuirano od početka zračnog mosta prije dva tjedna.

UN-ova agencija za izbjeglice UNHCR objavila je da bi do pola milijuna Afganistanaca moglo bi napustiti zemlju zbog krizne situacije.

Visoki povjerenik UNHCR-a Filippo Grandi razgovarao je s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen i drugim donatorima o financijskoj pomoći UNCHR-u za plan zbrinjavanja novih izbjeglica.

Drugi dužnosnici UN -a zatražili su u petak 800 milijuna dolara kako bi se popunila kronična praznina u financiranju Afganistana, a visoki dužnosnik zadužen za humanitarnu pomoć opisao je situaciju kao "katastrofalnu". Očekuje se da će najmanje jedna trećina Afganistanaca gladovati.