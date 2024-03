Dok Kövesi prijeti, Turudić je u panici prisegnuo, a sad se čeka akcija ‘spas za Gospu od cukra’

To je već panika u poodmaklom stupnju, kažu naši sugovornici upućeni u zbivanja na političkom vrhu. Andrej Plenković ubrzao je do maksimuma prisegu Ivana Turudića, pa sad imamo dva zaprisegnuta tužitelja, ali samo jednu tužiteljicu - Zlatu Hrvoj Šipek, koja će navodno ostati do kraja mandata.

