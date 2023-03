'Dok sam igrao košarku bio je transparent 'neka dođu' i svima koji pišu laži kažem - tu sam'

Vezano za dobavljače koji traže novu formulu i očekivali su veće cijene plina, ministar gospodarstva Davor Filipović poručuje kako uvijek ima onih koji u ovoj krizi žele zaraditi i dodatno profitirati. Cijena plina, naglasio je, ostaje ista.

- Naravno da ima i onih koji bi htjeli da je cijena plina puno veća jer će im zarade onda biti i puno veće. Ima onih u drugim industrijama, koji bi htjeli puno više cijene jer im je onda bolje. No, mi štitimo građane i gospodarstvo, nastavit ćemo raditi tako. Naši građani se ne trebaju bojati, ništa neće poskupiti, cijena plina ostaje ista, sve će biti dobro kao i do sada - rekao je.

Upitan za pismo vlasnika PPD-a, najprije je istaknuo kako ga nije vidio pa su novinari istaknuli da se radi o pismu u kojem Mladen Vujnovac ističe sve ove probleme, naglašava da će svi propasti ako se ne promijeni formula izračuna i ne povećaju cijene plina, ali i prijeti šefu HERA-e kaznenim prijavama.

- Neće nitko propasti, situacija će biti stabilna i građani će imati cijenu plina kao i do sada. Nisam vidio te prijetnje, no ako je to tako, onda to nije pitanje za mene nego za neke druge institucije - kazao je.

Upitan prijeti li njemu itko, ministar je rekao da mu ne prijeti nitko. No, odgovorio je uz oklijevanje.

- Protekla tri tjedna jest jedan udar u medijima prema meni, mom ministarstvu i mojim suradnicima, gdje se govori da blokiramo prodaju Petrokemije, da ćemo upropastiti HEP, da će sve propasti, nisam još vidio jedino naslov da ako stane negdje neki tramvaj u Zagrebu da sam ga ja zakočio. Jasno je da postoje određene interesne skupine kojima baš i ne odgovora što radim - rekao je.

Pa se osvrnuo na Petrokemiju.

- Cijelo vrijeme zagovaram nastavak proizvodnje i zadržavanje radnika. A za to je potrebno ulaganje u modernizaciju. Vodim računa da RH ne bude u lošijem pravnom položaju kad dođu novi investitori nego što je bila. Da pojednostavim, da ne može RH tužiti netko za ono što mu padne na pamet. Cijelo vrijeme to radimo u ovom procesu, vjerujem da ćemo brzo imati dogovor - poručio je.

Naglasio je i kako sve što radi, radi u suglasju s premijerom.

- Sve što radim i odluke koje donosim koordiniram s premijerom, a zašto netko o meni piše nebuloze i govori takve stvari, bit će prilike da se i o tome razgovara. Svima njima koji puštaju takve laži mogu reći da sam, dok sam igrao košarku, s ponosom branio boje sinjskog alkara. Tamo u dvorani ima jedan transparent koji kaže "neka dođu." Prema tome, tu sam, branit ću interese države i u budućnosti i raditi sve kako bi zaštitio sve gospodarske subjekte - rekao je Filipović.

