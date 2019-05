'Dok sam pljačkao zbog srama nisam mogao ići majci na grob'

Tijekom ovih godinu i pol dok sam pljačkao zbog osjećaja krivnje i srama nisam mogao spavati, niti sam, upravo zbog osjećaja srama, išao majci na grob, kroz suze govorio je Luka Gajica (29), policajac kojemu sude zbog čak deset razbojništva i jednog u pokušaju, uglavnom na području Novog Zagreba.

Na meti su mu bile pekarnice Mlinara, kiosk Tiska i ljekarna. Poslovnicu pošte u Ulici Ivana Šibla u zagrebačkom Središću opljačkao je dvaput. U pohode je odlazio maskiran povezom ili maramom preko lica. Ponekad bi zaposlenicima tek verbalno zaprijetio i tražio novac, no često je bio 'naoružan' plastičnim ili plinskim pištoljem. Pljačkama je u razdoblju od 20. travnja 2017. do 22. studenog 2018. godine ukupno pribavio oko 34.000 kuna.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Pred sutkinjom Općinskog suda u Novom Zagrebu Jasminom Sabađijom, Gajica je rekao da se osjeća krivim te priznao da je sva djela počinio točno onako kako mu to na teret stavlja odvjetništvo.

- Iako se jako kajem zbog svega imam potrebu sudu ispričati što je dovelo do toga da ja, kao policijski službenik, idem u pljačke. Od 15. godine imam problema s kockanjem koji su u posljednje vrijeme eskalirali. Još od srednje škole u kladionicama se kladim doslovno svaki dan. Dok sam bio mlađi to su bili neznatni ulozi, od nekih 20 kuna. Sve je eskaliralo nakon smrti moje majke 26. prosinca 2015. godine. Izgubio sam volju za životom i počeo sam se nekontrolirano kladiti na sve veće novčane iznose - otkrio je Luka.

Njegovo emotivno izlaganje prekidali su napadi plača. Zbog dugova u koje je upao, podigao je kredit u banci na iznos 13.000 eura.

- Taj sam iznos prokockao u roku tri dana. Zbog toga sam u sva četiri policijska sindikata podigao kredite te im ukupno dugujem 25.000 kuna. Zadužio sam se i kod gotovo svih susjeda, ali ne u značajnim iznosima. Njih bi prokockao isti dan kad bi ih dobio. Našao sam se u situaciji da mi se od plaće isplaćivalo svega 500-600 kuna. Počeo sam lagati zaručnici, obitelji... - pravdao se.

Foto: PU zagrebačka

Nakon što je došao do zida i više nije znao kako namaknuti novac, odlučio je krenuti u pljačke. S ukradenim novcem odmah je odlazio u kladionice gdje bi odmah sve zakockao. Uvijek je išao u istu kladionicu i nije se kladio po kasinima.

- Ni u jednom trenutku nisam imao namjeru nikoga ozlijediti. Čak i kad me djelatnica istjerala iz pekarnice i odbila mi dati novac, otišao sam bez ikakve prisile i praznih ruku. Prekinuo sam i sa zaručnicom. Bolje joj je bez mene. Nakon posljednje pljačke, odjeću koju sam nosio namjerno sam ostavio u smeću i odlučio sve prepustiti Bogu. Otišao sam kući i spremio se. Znao sam da će kolege doći po mene. Samoinicijativno sam priznao sva djela, iako me za neka uopće nisu ispitivali - bio je iskren Gajica.

Psihijatrijska vještakinja dr. sc. Lana Mužinić Marinić zaključila je da je u njegovoj strukturi ličnosti prisutno patološko kockanje te da je sklon konzumaciji alkohola. U vrijeme počinjenja djela bio je smanjeno ubrojiv, ali ne bitno.

U završnom govoru tužiteljica je kazala da kod optuženika ne vidi nijednu olakotnu okolnost dok postoji niz otegotnih okolnosti.

- U to vrijeme bio je policijski službenik što njegovu postupanje daje posebnu težinu jer je prisegnuo da će postupati u skladu sa zakonom i braniti taj isti zakon. Brojnost kaznenih djela ukazuje na njegovu upornost, a način počinjenja na bezobzirnost. Zbog svega toga smatra da sud mora izreći strogu kaznu - odlučna je zamjenica općinske državne odvjetnice u Novom Zagrebu.

Njegova braniteljica, odvjetnica Martina Kolar, molila je sud da bude blag i vodi računa o kajanju Luke Gajice, kao i okolnostima koje su ga dovele do toga da čini kaznena djela.

- Ono što je nagnalo jednog policajca da se odluči na ova djela nije teška materijalna situacija, već stres koji je doživio zbog smrti majke zbog čega nije mogao u cijelosti upravljati svojom voljom. Zbog čega je to činio više nije ni važno, važno je da je pokazao da je svjestan propusta i slabosti i spreman se liječiti od ovisnosti neovisno o tome hoće li mu sud izreći mjeru obveznog liječenja koje spominje vještakinja u nalazu. Da je on zaista potencijalni ponavljač, ne bi mu se sudilo za jedanaest točaka optužnice, već za dvije. Upravo on je upustio istražitelje na sva djela koja je počinio - rekla je Kolar.

Foto: Privatni album

Luka Gajica, kojega su na sud doveli pravosudni policajci iz Remetinca, gdje je u istražnom zatvoru od studenog prošle godine, još je jednom ponovio da je namjerno ostavio robu u košu za smeće kako bi ga se moglo povezati s djelima.

Za kazneno djelo razbojništva u najblažem obliku zapriječena je kazna od jedne do deset godina zatvora. U presudi sud mora izreći kaznu za svako pojedinačno djelo, a potom i jedinstvenu, koja mora biti manja od zbroja svih kazni.