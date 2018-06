Dok se Agrokor raspadao, Ivica Todorić slao milijune u Dubai

Ivica Todorić tvrdi da u Londonu, u elitnoj četvrti Belgravia, živi s troškom od 100-tinjak kuna dnevno. Blokirano mu je osam računa, ali on plaća čitave timove odvjetnika u Britaniji i Hrvatskoj. Plaća i ljude koji mu pišu blog, a od ovog tjedna i tvitaju.

[video: 1200130 / ]

Malo tko je vjerovao u tu priču. Pretpostavljalo se da je bivši svemoćni Gazda Agrokora uspio spremiti nešto novca na stranu. Daleko od očiju istražitelja. Ali za to nije bilo nikakvog dokaza. Sve dosad. Tjednik Express koji je u petak na kioscima donosi ekskluzivne dokumente i detalje o novom kraku istrage o Gazdinu izvlačenju novca iz Agrokora. Oni pokazuju da je usred najveće krize, samo mjesec dana prije nego što će lani potpisati predaju Agrokora na upravljanje državi, Todorić sklonio preko Švicarske u Dubai pet milijuna eura. U tom trenutku, u ožujku, vladala je opća panika u Hrvatskoj: Todorić je tražio pomoć države, nije imao za isplatu plaća radnicima, dobavljači su već krenuli s obustavom robe, a 60.000 radnika Agrokora u Hrvatskoj i regiji strepilo je hoće li završiti na ulici.

Todorić je uspio preveslati i posljednji put ruski Sberbank, koji mu je odobrio 100 milijuna eura u ožujku. Dao im je popis dobavljača koje trebaju isplatiti, ali je polovica tog novca ponovno završila u Agrokoru.

Protiv Ivice Todorića je već otvorena istraga o izvlačenju 1,14 milijardi kuna iz Agrokora prethodnih godina. Od istražnog zatvora pobjegao je u London. No ovo je potpuno novi krak istrage.

Todorić prvo izdaje nalog da Agrokor iz Hrvatske isplati pet milijuna eura na račun Agrokora AG u švicarskom Zugu. Novac je sjeo na švicarski račun otvoren u UBS banci 2. ožujka. Kako nam je potvrđeno iz dva neovisna izvora upućena u praćenje traga tog novca, nije bilo nikakvog pravnog niti poslovnog razloga da se taj novca isplati u Švicarsku. Inače, istražitelji su i ranije utvrdili da je račun švicarskog Agrokora služio za potpuno neopravdano podizanje gotovine i plaćanje troškova obitelji. Nakon što je novac sjeo na švicarski račun, potvrđeno nam je da 5. ožujka Ivica sa sinom Antom odlazi u Švicarsku.

S Antom odlazi u Švicarsku

Uzeli su i službenog vozača koji ih je odveo do Graza u Austriji. A onda unajmljuju privatni mlažnjak za odlazak u Zürich i banku UBS na koji je položen novac. Kako se vidi iz izvoda računa, osobno po nalogu I. T. (Ivica Todorić) 6. ožujka, novac se isplaćuje s tog računa. Ivica ponovno sjeda u privatni mlažnjak i vraća se do Graza, gdje ih čeka vozač.

Pomalo nevjerojatno zvuči da taj put Todorići nisu platili iz svog džepa nego je čak i taj trošak podmirio Agrokor. To se vidi iz računa koji je dostavila tvrtka LunaJets specijalizirana za privatne čarter letove. Za let od Graza do Züricha 5. ožujka i zatim povratak sljedeći dan luksuznim avionom naplatili su 11.080 eura ili oko 90.000 kuna.

Visoka cijena ne čudi jer LunaJets se hvali da onima koji žele osiguravaju vrhunsku uslugu s više vrsta zrakoplova. Na promotivnim materijalima se vidi komfor kožnih sjedala ispred kojih su radni stolovi s ekranima, a može se kratiti let i skupim pićima i hranom. Nevjerojatno je da su za taj put Ivica i Ante uzeli čak i dnevnice i otvorili putni nalog na račun Agrokora.

U Agrokoru su znali da se novac odlio u Švicarsku, ali forenzičari koje je angažirala izvanredna uprava niti bilo tko drugi nije znao kamo se novac odlio sa švicarskog računa. Za taj novac se spekuliralo da ga je možda osobno podignuo Ivica Todorić tijekom puta u Graz. Druga spekulacija je bila da se možda vratio u Rusiju kao “nagrada” nekom dužnosniku za daljnju pomoć ruskih banaka. Tek nakon što su prošli mjeseci i Švicarska je priznala “lex Agrokor”, dobiven je uvid u račun, a švicarski Agrokor AG dobio je nezavisnog povjerenika kojeg je imenovao sud u ime švicarske države. Nakon uvida u dokumente opet dolazi nova prepreka. Ivica Todorić nije podignuo novac nego je pet milijuna eura poslao na račun određene tvrtke u Dubaiju!

Dubai je bogati grad i jedan od emirata u sastavu Ujedinjenih Arapskih Emirata. I prava su porezna oaza u koju se slijeva novac za koji se ne preispituje podrijetlo. Sad istražitelji i forenzičari prate dalje trag tog novca.

Inače, mlađi sin Ivan, koji ima svoju tvrtku u Švicarskoj, i dan danas redovito leti na liniji Zürich - Dubai.

Ali to nije jedina sporna transakcija. Upravo početkom ožujka su iritirani Rusi odlučili ne platiti novac iz kredita Agrokoru. Nego su direktno dali 75 milijuna eura dobavljačima, a zatim plaćaju i porezne obveze i radnike.

Dao im popis dobavljača

Ali Todorić im je dao popis dobavljača s kojima se prethodno dogovorio da mu vrate novac dobiven iz Agrokora. Više od polovice je vraćeno u Agrokor jer su se dobavljači bojali izgubiti poslove s Gazdom. Još 1,5 milijuna eura odlazi na švicarske račune. Detalje o tim transakcijama, ranijim izvlačenjima novca preko Švicarske i specijalnim tajnim računima, čitajte u tjedniku Express u petak.

Foto: 24sata/24sata

Tema: Akcija Agrokor