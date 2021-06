U Hrvatskoj je toplotni val, pale se žuti i crveni alarmi, veliki gradovi zjape prazni, asfalt gori... A u Kamniškim alpama sjeverno od Ljubljane, oko 150 kilometara od hrvatske granice, snijeg je zatrpao penjače! I to do od glave do pete.

Bilo je dramatično, ali završilo se sretno.

Zatrpan ispod mase snijega

Slovenci su morali dići i helikopter, a srećom, nije bilo žrtava.

Penjači su krenuli bez prave zimske opreme na planinu iznad Kamnika. U jednom trenutku na jednog se srušio snježni most.

Uspio je napraviti zračni tok i pozvati pomoć.

Slovenska gorska služba spašavanja bila je brza, uspjeli su izvući penjača koji je bio ispod mase snijega.

Helikopterom su ga prebacili u dolinu.

- U visokim planinama još ima snijega, budite oprezni i ne idite sami u planine - objavila je slovenska gorska služba spašavanja na Facebooku, gdje su i fotografije spašavanja.