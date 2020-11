Dok se premijer hvali, oporba ga opet proziva zbog korupcije, klijentelizma i stanja zdravstva

Vlada je u krizi značajno podigla razinu socijalne sigurnosti, kaže premijer. Oporba mu zamjera jer nije govorio o problemima i aferama

<p>Premijer <strong>Andrej Plenković</strong> u Saboru je pozvao na požrtvovnost i odgovornost u ovim vremenima bez presedana, a oporba ponovno proziva zbog stanja u zdravstvu te Vladi spočitava klijentelizam i korupciju. Plenković je naveo kako se kao društvo suočavamo s najvećim zdravstvenim, društvenim i gospodarskim izazovima od Domovinskog rata. Vlada je, nastavlja, od početka krize svojim potezima i mjerama značajno podigla razinu socijalne sigurnosti građana.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Milanović vs. Plenković </strong></p><p>- Mjere donosimo pravodobno i primjereno zdravstvenoj situaciji, uzimajući pritom u obzir i gospodarske okolnosti - rekao je Plenković podnoseći izvješće o stanju nacije.</p><p>Nitko ne zna koliko će pandemija trajati, a premijer poručuje da će Vlada osigurati spremnost zdravstvenog sustava, djelovati kako bi se smanjila neizvjesnost, ali i jačala zdravstvena, gospodarska i društvena sigurnost. Uvjeren je kako su pokazali da se znaju nositi s kriznim situacijama. Plenković je ponovio da Vlada za sada ne razmišlja o strožim mjerama poput policijskog sata ili potpunog zatvaranja.</p><p>- Ali to ponajprije ovisi o odgovornosti koju ćemo svi zajedno pokazati u pridržavanju zaštitnih mjera - ističe Plenković. Poručio je kako je ovo vrijeme odgovornosti, jer bi neodgovornost bila pogubna, požrtvovnosti, ali i solidarnosti, jer nam umjesto štetnih podjela treba jedinstvo.</p><p>- Uvjeren sam da će Hrvatska pokazati da ima snagu, sposobnost i ljude, zahvaljujući čemu ćemo i ovo prebroditi - poručio je premijer. Pred Vladom je, nastavlja, još puno posla i još mnogo stvari kojima se možda nisu stigli baviti koliko su htjeli zbog nepredvidivih izazova.</p><p>- Svjesni smo da je u našem radu bilo i propusta, od kojih ne bježimo, ali radili smo zdušno, s puno energije te s iskrenom željom da prilike i život u Hrvatskoj učinimo znatno boljima nego kakvima smo ih zatekli. Smatram da smo u velikoj mjeri u tome i uspjeli - uvjeren je.</p><p>Navodi da Vlada daje snažnu podršku u borbi protiv korupcije, ali i radikalizma. Izvijestio je kako je Koordinacija za domovinsku sigurnost pripremila mjere za borbu protiv radikalizacije o kojima će raspravljati Vijeće za nacionalnu sigurnost.</p><p>Oporba Plenkoviću zamjera samohvalu jer nije govorio o problemima niti spomenuo afere koje posljednjih godinu dana potresaju zemlju. <strong>Peđa Grbin</strong> (SDP) poziva premijera da se s oporbom dogovori oko mjera koje su nužne kako bi društvo izbjeglo lockdown u koji, kaže, srljamo bez kontrole, plana i cilja.</p><p><strong>Anka Mrak Tarita</strong>š (Glas) upozorila je kako nam je zdravstvo, kad ga najviše trebamo, došlo do točke pucanja. Upozorila je da količina amaterizma i šlamperaja nadilazi sve viđeno, navodeći stanje u KB-u Dubravi. <strong>Stijepo Bartulica</strong> iz Domovinskog pokreta upozorio je kako zemljom i dalje vladaju klijentelistički model upravljanja i korupcija.</p><p><strong>Daliju Orešković</strong> iz Stranke s Imenom i Prezimenom uzrujala je premijerova najava da će se zauzimati za pravednije društvo i nastaviti započeti smjer. Upozorila je kako je taj smjer loš jer dolazi do potkopavanja pravne države, vladavine zakona i egzekucije neovisnih državnih tijela. - Predsjedniče Vlade, vi ste njihov egzekutor - ustvrdila je.</p><p><strong>Hrvoje Zekanović</strong> (Hrast) premijeru je poručio:</p><p>- Hvalite se mjerama kao što bi se kapetan Titanica hvalio novim ogradama, da ložači imaju nova odijela i da je brod pun ugljena. Kad je riječ o problemu radikalizacije, ističe kako se sam Plenković radikalno ponašao kad je u Saboru nasrnuo na zastupnika Mosta. Zamjera mu i što nije govorio o demografskom i problemu ilegalnih migranata.</p>