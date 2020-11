Plenković je opleo po oporbi: 'Obmanjujete jer vam je žao što niste pobijedili na izborima'

Premijer Plenković je cijelu raspravu u Saboru o izvješću Vlade pomno slušao pa im se na kraju i završno obratio. Vidno naživciran, povišenim tonom i pun sarkazma i ironije uzvratio je paljbu

<p>Zastupnici su u srijedu raspravili godišnje izvješće Vlade, koje im je premijer <strong>Andrej Plenković</strong> predstavljao gotovo sat vremena prije podne. Uglavnom su zamjerili premijeru što se samo hvalio, a niz problema nije ni spomenuo. Plenković je cijelu raspravu pomno slušao pa im se na kraju i završno obratio. Vidno naživciran, povišenim tonom i pun sarkazma i ironije uzvratio je paljbu. </p><p>Tvrdnje oporbe kako Vlada nije donijela nikakvu strategiju u borbi protiv epidemije, Plenković je opovrgnuo. Podsjetio je na sve aktivnosti još od siječnja, kad je virus kolao Kinom. </p><p>- Tada smo unutar Vlade počeli o tome prvi put razgovarati. Puno prije nego je <strong>Zekanović</strong>, čiji je trademark etiketiranje suradnje HDZ-a, manjinskih stranaka i liberalnih stranaka, kao srpsko-hrvatske-trgovačke koalicije, shvatio da je korona virus nije isto što i korona pivo - poručio je pa nastavio dalje: </p><p>- Što se tiče vapaja <strong>Grbina, Benčić, Tomaševića</strong> oko plana programa, ja ne znam da li vi pratite sjednice Vlade? Od 6. veljače Vlada na svakoj svojoj sjednici ima izvješće ministra zdravstva i unutarnjih poslova o tjednom stanju u vezi korona krize, što radi Stožer, koje mjere su se poduzele, kakva je situacija s epidemijom. Oporba kao da živi u Latinskoj Americi pa nisu pratili što radi hrvatska vlast - poručio je naglasivši kako oporbeni zastupnici, konkretno <strong>Sandra Benčić</strong>, obmanjuje javnosti o volonterskom premještanju sestara i liječnika iz jednog KB-a u drugi.</p><p>- Vi želite reći javnosti da ministar zdravstva ne zna koliko ima respiratora u kojoj ustanovi, da ne zna da li je na pojedinom pacijent koji je tretiran od neke druge bolesti, koliko je pacijenata na respiratorima zbog Covida, koliko ih je slobodno, a koliko ih ne radi... Zna on to, do jednog, ima konkretan raspored i ne obmanjujte javnost. Ministarstvo zdravstva u koordinaciji s ravnateljima bolnica vrlo spremno, spretno može distribuirati pojedini aparat tamo gdje treba - poručio je dodavši kako nema nikakve improvizacije. </p><p>- Ima samo obmane onih kojima je žao što nisu pobijedili na izborima - dodao je.</p><p>Osvrnuo se na izjavu <strong>Stephana Bartulice</strong> iz Domovinskog pokreta koji je rekao da Vlada ima sklonosti prema komunističkoj Kini jer smo od njih nabavili opremu.</p><p>- On je inače poznat kao savjetnik bivšeg SDP-ovog predsjednika Josipovića. To je gospodin Bartulica, koji sada govori u ime stranke Škore. Taj isti Bartulica misli da bismo mi valjda tada propustili kupiti maske i opremu u Hrvatskoj, Sloveniji, Francuskoj, Njemačkoj, ne bi se sjetili dignuti telefon i naručiti, ali dragi gospodine Bartulica nije bilo u tom trenutku, nijedna zemlja nije prodavala zaštitnu opremu ili je nije imala. U tim količinama se proizvodila jedino u Kini i zahvaljujući našim dobrim odnosima s komunističkom Kinom mi smo uspjeli zdravstvenim djelatnicima, u domovima za starije, policiji, civilnoj zaštiti osigurati opremu na vrijeme po kvalitetnoj cijeni - poručio je Plenković i poručio kako to da je Bartulica bio savjetnik Ivi Josipoviću može potvrditi <strong>Davor Dretar</strong> za kojeg je istaknuo da mu je školski kolega.</p><p>Što se tiče optužbi za korupciju, Plenković je poručio kako oporba samo kopira scenarij iz prošlog mandata. </p><p>- Najavljujete inicijativu za opoziv ministra Ćorića, koliko razabirem i ministar Beroša, interpelaciju o Krš-Pađene. Pa dajte recite onda eksplicitno o čemu se radi, u čijoj vladi je dan prije promjene tarife, 31. prosinca 2013., nekome data povlaštena cijena? Možda u mojoj vladi ili, gospođo Ahmetović, u vladi Zorana Milanovića? To ne piše u interpelaciji - naglasio je. </p><p>Paljbu je nastavio po <strong>Daliji Orešković, </strong>koja mu je poručila da je egzekutor nezavisnih državnih tijela.</p><p>- Ona je izgovorila toliko toga da u biti i ne zavrjeđuje komentar jer to nisu argumenti. To je etiketiranje, bacanje blata na Vladu, na mene osobno, na način koji je ispod moje razine - poručio joj je. </p><p>Svoje je dobila i <strong>Anka Mrak-Taritaš. </strong></p><p>- Što se tiče potresa, ne samo da je zakon dobar, da smo ga usvojili konsenzusom, napravili kvalitetan sporazum s dvije županije i Zagrebom o Fondu, donijeli kvalitetan program mjera o kojima ja od stručne javnosti ne čujem riječ prigovora. Ne bune se arhitekti, građevinari, konzervatori, strojari, dimnjačari, nitko, ali gospođi Mrak-Taritaš je taj program donesen da se Zagreb ne obnovi, to je valjda poanta - rekao je Plenković podsjetivši što je sve Vlada napravila za pomoć građanima pogođenima potresom. </p><p>- Sve je platila Vlada. Čak se niste ni kao stranke pokazali da ste nešto donirali. Donirali su nešto gradski vijećnici - dodao je.</p><p>Čudi se komentarima oporbe, ponajprije od Mostovog<strong> Marina Miletića</strong>, da Vlada nema strategiju niti oko ekonomije i gospodarstva.</p><p>- Dakle, nema strategiju Vlada koja je u najvećoj krizi u zadnjih 100 godina uspjela osigurati radna mjesta i plaće u privatnom sektoru. Nema strategije i vizije, a nema onih 400.000 nezaposlenih o kojima je govorio Grbinov prethodnik. Oni rade i to zato što je netko tko se skriva donio odluku da da ljudima plaću - poručio je ironično se referirajući na tvrdnje da se Vlada skriva iza Stožera.</p><p>- Isplatili smo plaće za preko 600.000 zaposlenih. Eto, to smo radili skrivajući se ispod stola, da nas vi ne vidite - poručio je podsjetivši kako su osigurali i povoljne kredite kako bi se popunile proračunske rupe nastale smanjenjem prihoda zbog Covid krize te zadržali investicijski kreditni rejting. </p><p>- I to smo sve radili skrivećki, tajno, negdje u nekom klubu. Ja kažem "hajde, dođite, idemo u klub pa ćemo mi o tome malo u klubu" - sarkastično je ponavljao premijer.</p><p>Što se tiče teme radikalizacije, Plenković je istaknuo kako jedan dio političkih stranaka nije spremno prihvatiti ni 25 godina nakon završetka Domovinskog rata, Bljeska i Oluje osam manjinskih zastupnika, od kojih su tri iz srpske nacionalne zajednice.</p><p>- Onima istima kojima je danas nepodnošljivo gledati da postoji potpredsjednik iz SDSS-a, to isto nije bilo sporno od 2007. do 2011., a tad smo bili malo bliže ratnom vremenu - rekao je.</p><p>Dodao je i kako je agenda Mosta i Domovinskog pokreta, nakon što su onemogućili pobjedu dotadašnje predsjednice Republike Kolinde Grabar Kitarović pokušali isto to ponoviti i HDZ-u.</p><p>- Na tu foru ste dobili i izabrali Milanovića za predsjednika. Da, da, moraš to znati, ti si moj frend iz osnovne škole, gospodine Dretar, to je bila jedina agenda. To ste htjeli ponoviti i s HDZ-om, ali niste uspjeli pa ste ljuti i nervozni. Kao što je SDP nervozan što mora osam godina biti u oporbi, tako ste i vi nervozni - rekao je dodavši kako to nije dobro jer huškaju mržnju. </p><p>- Nije isto čitati govor mržnje na internetu ili nekom tjedniku i gledati kako se transformira u pokušaj ubojstva policajca kroz teroristički čin na Banske dvore. To sigurno nije uzrokovala komunistička Kina, nije vanjski utjecaj i bitno je da o tome vodimo računa - dodao je.</p><p>Što se tiče migracija i angažiranja Hrvatske vojske na granicama, Plenković je rekao kako će o tome odlučiti nadležni, a da do tada granicu uspješno čuva hrvatska policija u skladu sa hrvatskim zakonima.</p><p>Osvrnuo se i na Istanbulsku konvenciju, koju je, kako je ironično rekao, SDP zaboravio ratificirati. </p><p>- Ratificirali smo ju i gle čuda, nema zombija, nema, nema, ne vidim ih - rekao je pa odgovorio i predsjedniku SDP-a, <strong>Peđi Grbinu</strong>, na apel za sastankom sa svim oporbenim strankama. </p><p>- Odmah nakon izbora sam vas sve zvao i svi ste odbili, valjda vas je bilo sram doći u Vladu, a sad vapite za dijalogom - poručio je zaključivši kako će Vlada svoj posao raditi kako ga je radila i do sada.</p>