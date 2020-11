Siguran sam da premijer Andrej Plenković ne krši zakon...

<p>Ministar vanjskih i europskih poslova<strong> Gordan Grlić Radman</strong> poručio je u srijedu kako je siguran da premijer <strong>Andrej Plenković </strong>ne krši zakon.</p><p>- Predsjednik Vlade ne krši zakon. Siguran sam da ne krši - rekao je kratko Radman u izjavi novinarima uoči užeg kabineta Vlade komentirajući današnju izjavu predsjednika Republike <strong>Zorana Milanovića</strong>.</p><p>Milanović je optužio premijera Plenkovića da krši zakon jer ne dopušta sazivanje Vijeća za nacionalnu sigurnost i pritom sustavno maltretira svoje suradnike i tjera ih na nezakonite radnje.</p><p>Milanović je pred novinarima nakon obilježavanja Dana Grada Koprivnice odbacio tezu da je "tvrda kohabitacija" između njega i premijera Plenkovića razlog nesazivanja Vijeća za nacionalnu sigurnost. </p><p>- To nije razlog zašto se nije sastalo Vijeće. Razlog je to što on to izbjegava, ne dopušta, a to se zove kršenje dužnosti - komentirao je.</p><p>- Mi dajemo nalog Koordinaciji. To piše u zakonu, to je zakon od 15 članaka gdje je jasno naznačeno da Koordinacija radi ono što Vijeće kaže. Premijer krši zakon. Maltretira svoje suradnike i tjera na nezakonite radnje. To radi sustavno cijelo vrijeme - ustvrdio je Milanović.</p>