Dok se 'Radost' Turudić znoji oko poruka, 'Lipa' Josipa uživa na Stradunu s novim suprugom

Kako vikend provode protagonisti najveće političke afere trenutačno u Hrvata? Netko u Sport Billyju, a netko - na Stradunu. Prilično bezbrižno izgledala je Josipa Pleslić, nekoć Rimac, jučer prijepodne, prije negoli je pukla afera s porukama što su ih izmjenjivali ona i Ivan Turudić, HDZ-ov i Plenkovićev kandidat za novog državnoga odvjetnika.

Sunčane naočale, sok od naranče, kavica... Ona i drugi suprug Josip Pleslić uživali su na terasi ispijajući piće na zimskome suncu negdje na Stradunu. Njemu je bio rođendan baš na početak fešte sv. Vlaha.

Pokretanje videa ... milanović o turudiću | Video: RTL

Za to vrijeme, negdje u Zagrebu, možda baš u kafiću Sport Billy gdje je čest gost i gdje se sastajao s Josipom prije njezina uhićenja, Turudić se znojio iščekujući objavu njihove prepiske. Znao je o čem se radi jer novinari Jutarnjeg kontaktirali su ga prije objave, ali nije imao komentara. A moglo bi to presuditi njegovoj kandidaturi za glavnoga državnog odvjetnika, što bi bio ogroman Plenkovićev poraz.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Najprije Milanovićev udar zbog noćnih vožnji i tajnih sastanaka sa Zdravkom Mamićem prije negoli je osuđen, sad i puno bliži odnos s Josipom Rimac nego što ga je bio spreman javno priznati. Turudićeva kandidatura je u ozbiljnim problemima, a već je jednom bio prisiljen odustati sam od kandidature za predsjednika Vrhovnog suda radi.

Josipa Rimac drugi put se udala ljetos na Kornatima

Kako je ljetos pisao 24express, nekoć iznimno moćna "kninska kraljica" i Josip Pleslić vjenčali su se u lipnju u crkvici Gospe od Tarca na Kornatima, a onda je u krugu najbližih prijatelja i tek 20-ak uzvanika obavljen i svadbeni ručak u restoranu Opat u istom nacionalnom parku. I njoj i njemu to je drugi brak, iako od onih koji poznaju Josipu saznajemo da su u vezi bili i dvije godine prije nego što je Josipa uhićena na funkciji državne tajnice u tadašnjemu Ministarstvu uprave.

I dok je Josipa na vrhuncu moći nosila torbice koje su, ako su originali, koštale i više od 30.000 kuna, u brak je, barem na papiru, ušla siromašna kao crkveni miš. Nema niti jednu nekretninu na sebe, a nema više ni barem neku plaću. Netom prije vjenčanja prestala je raditi u tvrtki GP ŽGP Sarajevo, odnosno njihovoj slavonskobrodskoj podružnici, gdje je bila formalno zaposlena dvije godine.

Formalno u brak Josipa djevojačkoga prezimena Čulina nije unijela baš ništa od nekretnina. Tri stana u kući u Kninu su ostala bivšem suprugu Danijelu Rimcu. Oni su i od početka glasili na njega, a upravo zbog protuzakonite dodjele jednog od tih državnih stanova Rimcu je pravomoćno osuđena Josipina prijateljica Ana Marija Radić.

Foto: Facebook/Josip Pleslić

Njen novi suprug Josip Pleslić iznimno je samozatajan. Iako ga oni koji ga poznaju opisuju kao imućnog, niti njemu nismo našli nekretnine kojima bi formalno bio vlasnik. Pleslić je podrijetlom s Murtera, ali godinama radi u Zagrebu, pa je vjerojatno zato vjenčanje i bilo na Kornatima.

Kad je Josipa prije gotovo tri godine otkrila bubu koju su postavili istražitelji u njen automobil, pa se moralo ići u brzo uhićenje, nazvala je samo Pleslića i Tonija Matasa. Matas je bivši visokorangirani djelatnik SOA-e, a u vrijeme vlade Tihomira Oreškovića Tomislav Karamarko htio ga je postaviti na čelo te institucije. Nakon policijskog ispitivanja vezano za Josipu, prema službenoj verziji, Matas je počinio samoubojstvo.

Josip Pleslić ne mora svjedočiti na suđenju

Predsjednik Milanović tih je dana napomenuo - bez detaljnijeg objašnjenja - kako je istraga protiv Rimac zaustavljena u vrlo neobičnom trenutku, odnosno da su prislušni uređaji u autu otkriveni baš kad je prijetila ugroziti veće ribe.

Zanimljivo, zakon o kaznenom postupku propisuje, naime, posebnu “blagodat nesvjedočenja” uskom krugu rodbine okrivljenog (bračnom drugu, izvanbračnom partneru, rođacima u uspravnoj lozi, u pobočnoj do drugog stupnja te rođacima po tazbini zaključno s drugim stupnjem).

Je li se Josipa Rimac preko noći razvela pa udala zato da bi onemogućila ispitivanje Pleslića ili je od ranije bila u vezi s njim, zna samo ona - no u oba slučaja, to je važno samo njoj, Plesliću i njenoj obitelji. Pravosudno i politički je relevantno jedino to da Pleslić može šutjeti.