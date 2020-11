Dok se zgražamo nad Trumpom, sjetimo se Franje Tuđmana i Karamarkove 'krađe glasova'

<p>Dok s nevjericom, pa i određenom dozom zluradosti i superiornosti, promatramo predsjednika SAD-a Donalda Trumpa kako proglašava nepostojeću pobjedu, govori o izbornim prevarama i krađama, odbija prihvatiti gubitak izbora, poziva na prestanak brojanja tamo gdje vodi ili nastavak brojanja tamo gdje gubi, sjetimo se da smo mi takvom predsjedniku podigli spomenik.</p><p>Franjo Tuđman odbijao je potvrditi čak četiri oporbena gradonačelnika Zagreba nakon izvanrednih lokalnih izbora 1995. godine. </p><p>Tvrdio je da ne želi "dozvoliti oporbenu situaciju u Zagrebu", a činjenicu da je oporba u Zagrebačkoj skupštini tada imala većinu mandata kojima su birali gradonačelnika, Tuđman je odbacio ovim čuvenim riječima: "Što znači da oporba ima 60 posto glasova? Kao da vam je jedan farmer rekao da ima 60 životinja u njegovu dvoru, jesu li to svinje ili teladi, jesu li to kokoši ili guske, dok je svaki ozbiljni farmer i čovjek znao da, u usporedbi s takvim stadom, samo jedan pastuh, a kamoli par pastuha ili par krava, vrijedi više od jednog stada".</p><p>Znači, HDZ je vrijedniji od čitave oporbe.</p><p>Bilo je to direktno kršenje demokratskih pravila i rezultata izbora.</p><h2>Priznaje kad pobjeđuje</h2><p>Franjo Tuđman potvrdio je zagrebačkog gradonačelnika tek dvije godine kasnije kad je HDZ u gradskoj skupštini kupio dva HSS-ova vijećnika i ostvario većinu.</p><p>Takvom predsjedniku države Hrvatska je podigla spomenik u Zagrebu, dala mu čak i ime zagrebačke zračne luke. I to u režiji SDP-ove vlade na čelu sa Zoranom Milanovićem.</p><p>Imamo li onda pravo iščuđavati se nad egzibicijama Donalda Trumpa?</p><h2>Karamarkove indicije</h2><p>Pa čak i ne tako davno, par mjeseci nakon izbora 2015. godine, tadašnji predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko javno je poručio: "Ima indicija da smo pokradeni u izbornoj noći za 5-6 mandata. Ispitat ćemo to".</p><p>To je ispitano i ništa nije dokazano.</p><p>Ali predsjednik najveće političke stranke, stranke koja dvadeset godina vlada državom i osoba koja je upravo nakon tih izbora postala potpredsjednikom Vlade, izazvao je neviđeni skandal optužbom za krađu izbora.</p><p>Tako je i s Trumpom: dok pobjeđuje, o krađama se ne govori; kada gubi, tada su za sve krive fantomske krađe.</p><p>Donald Trump sinoć je ponovno, bez ikakvog dokaza, govorio o izbornim krađama, kao što je o tome govorio i prije četiri godine, pripremajući zadnjih godinu dana teren za ovakvu strategiju, a mnoge američke televizije naprosto su prekinule prijenos njegova govora, dok Twitter već danima označava njegove tvitove netočnima.</p><h2>Napadi i teroristi</h2><p>Mnogi su njegove nastupe ocijenili huškačkima i uznemirujućima, baš kao što je nakon Tuđmanova odbijanja oporbenih gradonačelnika na narednim predsjedničkim izborima došlo do fizičkih napada na njegova protukandidata Vladu Gotovca, dok su se Karamarkove optužbe naslonile se na prosvjed šatoraša i njihove terorističke akcije protiv SDP-ove vlasti.</p><p>A kad govorimo o hrvatskoj demokraciji, ne zaboravimo ni glasove iz zatvora i brodova koji su odlučili jedne izbore u Zagrebu, glasove mrtvih u biračkim spiskovima, glasove hrvatske dijaspore, glasove četrdesetak ljudi na jednoj adresi, glasove iz autobusa, kupovine glasova, kao i postizbornu političku trgovinu, saborske žetončiće i tome slično.</p><p>Treba li onda čuditi da većina Hrvata, i to onih najgorljivijih, po anketama podržava Trumpa, a ne gorljiva katolika Joea Bidena?</p><h2>Ružna slika</h2><p>I dok se Hrvatska sada iščuđava nad Amerikom i osjeća se sigurnom u svom izbornom procesu i u mirnim tranzicijama vlasti, ne treba zaboraviti da je i ona odavno primijenila ove Trumpove i republiknske obrasce. </p><p>Ili ih je Trump prepisao od Hrvatske.</p><p>Šatoraški teroristi ruše legitimnu vlast, predsjednik ne priznaje legitimne gradonačelnike, šef HDZ-a ne priznaje legitimni ishod izbora...</p><p>Hrvatska se često htjela ugledati na Ameriku. Nažalost, ugledala se na njezinu ružnu sliku. <br/> </p>